Paco Jémez: “El partido con la SD Huesca es vital para nuestras aspiraciones”

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que en lo que va de temporada les "ha pasado todo lo malo" que podía ocurrirles, tanto en forma de "lesiones como situaciones extradeportivas", y aseguró que pese a tantos contratiempos no pierden ni la ilusión ni las ganas. Recibe este domingo en Vallecas a la SD Huesca (21.00, Gol) y ha afirmado que "a Míchel le tengo mucho cariño, le considero un buen amigo, un buen profesional y me alegro que haya tomado el rumbo de querer ser entrenador y le vaya bien, pero el partido es vital para nuestras aspiraciones", señaló Jémez, que el pasado curso regresó al Rayo sustituyendo a Míchel, que fue destituido.

"Es inevitable que Míchel vuelva al club. Es cuestión de tiempo. Es rayista y un gran profesional. Sería como sacar un río de su cauce. Ni que él tenga prisa ni el club tampoco, pero eso va a ocurrir. Es un buen profesional, un buen entrenador, un buen tipo y ya llegará, aunque dependerá de él", apuntó. El Rayo afronta este partido inmerso en una irregular dinámica de resultados tras cinco empates consecutivos. "Los empates no nos valen. Llega un momento en que si no ganas, no te vas a meter. Así a nosotros no nos llega, por lo que empezar a ganar partidos es una exigencia y veo al equipo preparado en todos los aspectos", manifestó.

NOTICIAS RELACIONADAS Míchel vuelve con la SD Huesca al estadio donde fue leyenda

El Rayo Vallecano, con 36 puntos, ha pasado la semana a cuatro de la zona de promoción que marca el Elche, aunque tiene un partido menos que el resto de equipos. "No perdemos la ilusión y las ganas. Nos alimentamos de las cosas buenas y malas. Después de todo lo malo que nos ha pasado, porque nos ha pasado todo a nosotros, estar donde estamos es para valorar. Somos competitivos y vamos a estar ahí hasta el final", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"Nos recuperamos de todos los golpes y tener que levantarse todas las semanas con alguna cosa que no ayuda, lesiones o situaciones extradeportivas, nos ha llevado a trabajar en situaciones de todo tipo", confesó. "Nos faltan más victorias, pero eso es responsabilidad mía. Estamos ante una situación que podemos estar tranquilos, pero no satisfechos. Ahora, en los últimos partidos, hay que estar preparados y no fallar", concluyó.