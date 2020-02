Míchel: “Me espero un gran Rayo y espero una gran SD Huesca”

Míchel Sánchez no necesitará presentaciones cuando el domingo ponga el pie en el Estadio de Vallecas, donde la SD Huesca se mide al Rayo Vallecano (21.00). Lo ha sido todo en el club franjirrojo, desde jugador a técnico, y espera a dos grandes equipos frente a frente; también, que los azulgranas den su mejor versión para sumar los tres puntos en una cita que ha calificado este viernes de “especial” en su primer vez contra el equipo de su vida: “No sé que sensaciones tendré, pero sí muchos recuerdos”.

Dejando de lado el aspecto emotivo, Míchel ha analizado a un rival que “pierde muy poco, es partido muy complicado pese a que tampoco gana tanto como le gustaría. Aquí fueron muy superiores y tenemos la sensación de poder darle la vuelta. Vallecas aprieta mucho y hay que hacer un gran partido para ganar”. Así, el entrenador espera un ritmo alto de los suyos en el marco de un “partido bonito”.

Con Paco Jémez al mando del Rayo, “la filosofía siempre es la misma, van a venir a por nosotros. Nos presionarán alto e intentarán tener la posesión. Son señas de identidad que también tenemos bastante claras. Me espero un Rayo muy hacia adelante y hay que salir de esa presión”, ha anunciado Míchel.

El preparador madrileño mantiene que lo importante es “llegar al final con opciones de todo. Da igual dónde se logren los puntos. En casa somos mucho más solventes y hay que dar una vuelta fuera de casa”. Admite, eso sí, que se ha de mejorar a domicilio: “Voy partido a partido, pero es verdad que necesitamos estar en los puestos de ascenso y para eso hay que ganar fuera. Es muy difícil mantenerse con lo de casa. Queremos hacer un gran partido y demostrar que podemos vencer fuera”.

La posibilidad de que Míchel alinee a Rafa Mir, que regresará tras cumplir el partido de sanción, y Shinji Okazaki, lleva a Míchel a reivindicar también la labor de Cristo o Juan Carlos. “Arriba, contamos mucho con Cristo y Juan Carlos puede jugar como doble punta. Vamos a elegir lo mejor que tengamos para este partido. Okazaki y Rafa nos dan un rendimiento altísimo. Son jugadores que tienen talento para jugar en el Huesca. Venimos de una mezcla buena con el Almería y buscaremos la mejor para el domingo”, ha desarrollado.

Luisinho lleva dos días trabajando sobre el césped con el readaptador a la espera de que pueda volver dentro de dos semanas mientras que tanto Insua como Doukouré continúan con su puesta a punto: “A Insua vamos a tenerlo antes de lo previsto y Doukouré, dentro de los plazos marcados, va bastante bien. Datkovic ya está al cien por cien”. Serán tres ausencias en una cita en la que se aspira a revertir el 0-2 de la primera vuelta: “Cuando notas que te han superado intentas mejorar para que no vuelva a ocurrir. En aquel partido podíamos haber hecho cosas diferentes y mejorado nuestro rendimiento. Es positivo tener en mente lo que ocurrió para tratar de solucionarlo”.

Con la cuestión del rendimiento fuera, Míchel ha matizado que “ha habido partidos en que hemos visto a domicilio el nivel de El Alcoraz. De los últimos, el peor ha sido el de Ponferrada. En Oviedo fuimos dominadores hasta el último tramo y en Elche dimos un buen nivel. 2 puntos de 12, pero bastante competitivos en tres de esos partidos y se nos escaparon cinco puntos. Hay que buscar tres en Vallecas y ser muy competitivos”.

Además, he revelado que “les hemos puesto imágenes a los futbolistas para que vean que también lo hacen bien fuera de casa”. Todo sea por seguir aspirando al ascenso directo; Míchel Sánchez se muestra convencido de que “en estas 14 jornadas vamos a ser un gran Huesca”. Aguarda un Rayo que ha perdido a Embarba o Ulloa pero que ha fichado a Iza, Qasmi o Juan Villar: “Me espero un gran rival y necesitamos un gran Huesca. Estamos haciendo una gran temporada pero podemos hacerla aún mejor, demostrar que somos el mejor equipo de la categoría y lograr nuestro sueño”.

"Si no se ficha, tiraremos adelante"

Míchel también se ha referido al centrocampista coreano Ki Sung-yueng, objetivo azulgrana que apunta al Mallorca. En caso de que no lleguen ni el asiático ni ningún otro refuerzo, “tenemos una gran plantilla que nos va a llevar arriba. Confiamos en lo que tenemos y no me fijo en si llega alguien. A día de hoy no lo ha hecho nadie. Si viene, bien; si no, tiraremos adelante. Nos detenemos solo en si le pasa algo grave a Pedro Mosquera, daríamos una vuelta de tuerca. Esperamos a Doukouré cuanto antes y tenemos otra alternativa con Nwakali”.