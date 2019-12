Día grande en El Alcoraz

Vermú, almuerzo o comida en función de las preferencias y el hambre de cada grupo a eso del mediodía o incluso un poco antes, marcha hasta El Alcoraz para recibir al equipo, disfrute del ambiente en los prolegómenos y entrada al estadio para vivir el momento álgido del día y de lo que se lleva de temporada. La agenda de las peñas de la SD Huesca y de las diferentes cuadrillas de aficionados azulgranas presentan para este domingo unos apuntes muy similares y un objetivo común, disfrutar al máximo del derbi aragonés con el Real Zaragoza desafiando incluso la previsión meteorológica, que anuncia lluvias en horario vespertino. Tampoco la hora fijada para el encuentro, las 16.00, permite salirse demasiado del patrón y el hecho de que el club haya organizado una quedada previa ha aunado las voluntades.

Así, desde las 14.00 en la explanada de El Alcoraz se ofrecerá música, comida y bebida con el fin de generar el mejor ambiente para recibir al conjunto de Míchel Sánchez cuando llegue al campo sobre las 14.30. Después, la fiesta continuará hasta que sea el momento de ocupar los asientos de un estadio que estará lleno.

El cartel de no hay billetes no se ha podido colgar porque directamente en Huesca no han salido entradas a la venta. El Real Zaragoza recibió 190 correspondientes al sector de grada reservado para la afición visitante y aquellas que hayan quedado disponibles a través de la opción ‘Libera tu asiento’, que la entidad ofrece a sus socios, no se han podido facilitar al público general por normativa de seguridad.

El Alcoraz, en el que continúan las obras y ahora mismo se está levantando la esquina en la que se situarán las oficinas del club, cuenta con un aforo de alrededor de 7.600 localidades. De ellas, 6.200 son para los abonados, misma cifra que en Primera División, y además existen otras destinadas a la cantera y a las empresas colaboradoras.

Hasta el momento, en este curso las mejores entradas se han registrado frente al Girona (6.586), el Rayo (6.520) y el Racing (6.500). Las tres cifras se espera que sean superadas con el Real Zaragoza.

A ello ayudará también un concurrido palco. Entre las autoridades presentes no faltarán los alcaldes de las dos ciudades, el oscense Luis Felipe y el zaragozano Jorge Azcón, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, y su homólogo en la de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, el director general del Consejo Superior de Deportes, Mariano Soriano, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y el director general de Deporte, Javier de Diego.

También estará el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, y con él una amplia representación de la directiva de ambos clubes encabezadas por el consejero delegado Manolo Torres, en el caso de la SD Huesca, y por el presidente Christian Lapetra, en el del Real Zaragoza.

Confraternización

A Huesca, más allá de los aficionados zaragocistas con entrada, también se prevé que puedan llegar otros sin pase. En la oficina de turismo, por ejemplo, se ha colocado un cartel con el escudo del Real Zaragoza en el que se le da la bienvenida a los hinchas blanquillos y se les agradece la visita.

Uno de los objetivos de la jornada, más allá de lo que refleje el marcador, es que las dos aficiones puedan confraternizar. Hacia ello apuntaba un vídeo hecho público en sus redes sociales por la SD Huesca en el que miembros azulgranas y zaragocistas de una familia cenan en Nochebuena sin perder el buen humor y también entorno a esta idea han surgido otras iniciativas.

En el restaurante El Cerro, por ejemplo, se van a reunir a las 11.30 para comer 120 socios de la peña Fenómenos Oscenses junto al presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, Vicente Casanova, dos de sus directivos y tres representantes de la peña Armada Blanquilla. “Todos somos aragoneses y el fútbol debe servir para unir, no para dividir, el buen ambiente es el que debe primar en estos acontecimientos”, señala al respecto el presidente de Fenómenos Oscenses, Fernando Lobera.