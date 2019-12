Víctor: "El de Huesca es un partido que hay que saber jugarlo, no es fácil ni cómodo"

"El de Huesca es un partido que hay que saber jugarlo. Es un partido de rivalidad y eso hay que saberlo jugar. En muchos sentidos, no resulta fácil ni cómodo", comenzó advirtiendo Víctor Fernández , el entrenador del Real Zaragoza, en la rueda de prensa previa al viaje a la capital oscense de este sábado. El técnico ha preparado durante los últimos días a sus jugadores para afrontar un choque en El Alcoraz con matices diferentes, únicos, que irán salpicando el desarrollo del juego en el choque que, a las 4 de la tarde de este domingo, pondrá punto final a la primera vuelta de la liga de Segunda División.

"SD Huesca y Real Zaragoza tenemos coincidencias hoy en día, en lo grueso: por ejemplo, el objetivo de los dos es ascender. Ellos, están obligados a subir por cuestión presupuestaria, con un techo salarial que es mucho más del doble que el nuestro porque vienen de jugar en Primera el año pasado. Nosotros, por algo bien distinto al dinero: nuestra obligación viene por la historia, por el prestigio, por nuestro escudo. Nuestra historia es difícilmente igualable y merece todo respeto y admiración", cotejó Víctor Fernández con precisión para definir el talante de fondo de este partido aragonés en esta temporada 2019-20.

El preparador del barrio Oliver sabe de las dificultades que va a encontrarse en Huesca en términos futbolísticos y ambientales. Pero también maneja métodos estimulantes para su joven plantilla, muy distinta en estructura y perfil a la formada por los oscenses este año tras su fugaz paso por la élite el curso anterior.

"Yo espero que nuestra juventud no sea algo que corra en nuestra contra", subrayó de entrada al respecto. Y continuó argumentando: "Vamos a pelear contra un rival que está haciendo muy bien las cosas pero, siendo nosotros un equipo muy joven, creo que tenemos muchas más señas de identidad que el Huesca. Nosotros tenemos muchísimos aragoneses en plantilla. Y a mí me gustan los equipos que tengan señales identificativas. Las tenemos en nuestro estilo de juego, como sin duda también las tiene en este apartado el Huesca. Pero, además, el Real Zaragoza las posee en el origen de nuestros futbolistas, que es lo que más nos engrandece ahora", destacó con amor propio Víctor.

Fernández no quiso señalar favoritos antes de que dé comienzo este partido de la 21ª jornada liguera. "No hay favoritos en estos partidos. No creo que quepan etiquetas en este caso. El Huesca tiene muy buen equipo. Están como nosotros en la tabla, con un punto menos. Y falta media liga. Ellos juegan en casa y van a tener mucha responsabilidad por eso. Y nosotros vamos a dar lo mejor, a intentar ganar. Y a ver hasta dónde nos llega", remató su previsión a 24 horas del evento.