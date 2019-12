La SD Huesca tira de chistes y guasa para poner en valor el derbi aragonés

La SD Huesca le ha puesto una sonrisa al derbi aragonés con un original y simpático vídeo publicado en las redes sociales en el que bromea sobre los diferentes tópicos entre aficionados de uno y otro equipo.

El vídeo lo protagoniza una niña, que relata la visita anual de sus tíos y primos de Zaragoza, hinchas del Real Zaragoza, a la cena de Nochebuena en Huesca. Con el fútbol como epicentro de las conversaciones, se sucede el intercambios de chanzas y chistes sobre uno y otro equipo y una y otra ciudad, todo con la extrañeza de la niña, que afirma no entender muchas de esas bromas y menos cuando la familia siempre termina bailando junta en la cena de Nochebuena. “Qué bien se aparca en Parque Goya 3”, “Os están dejando muy bonito el futbolín”, “El año pasado os ganamos… ah, no, que no jugamos...”, “Copas, pero con este Rey aún no”…

El vídeo concluye con la niña despidiendo a sus familiares de la capital aragonesa y celebrando que este año les va a ver dos veces más que otros. Un ejemplo de rivalidad bien llevada a apenas dos días de que ambos equipos vuelvan a enfrentarse en partido oficial.