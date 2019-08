La SD Huesca se estrena como local con el Deportivo enfrente

El Alcoraz alza su telón para recibir a la nueva temporada. Después de que la semana pasada la SD Huesca iniciase su curso con una victoria a domicilio sobre Las Palmas (0-1), le llega ahora el momento de estrenarse como anfitrión. Enfrente, dentro del exigente calendario que debe afrontar en las primeras jornadas, estará este domingo el Deportivo de La Coruña (19.00, Gol), uno de los conjuntos llamados a pelear con los oscenses por los puestos altos y que también se presentará con tres puntos en su cuenta, los conseguidos gracias al 3-2 con el que tumbó al Oviedo.

Más allá de la entidad del oponente, un club que cuenta en sus vitrinas con una Liga, dos títulos de Copa del Rey y tres de Supercopa de España, desde el vestuario oscense se ha querido dotar al partido de una especial relevancia, empezando por su entrenador Míchel Sánchez. Se entiende que es fundamental arrancar con un buen sabor de boca como local para agradecer a la afición su respuesta después de que, a pesar del descenso y del golpe que supuso el caso Oikos, se vaya a repetir el número de abonados que ya se logró en Primera División, 6.200. Además, también se quiere enganchar a la hinchada de cara a las siguientes citas desde el principio.

Por otro lado, se considera que la fortaleza como local resulta clave para poder ser uno de los equipos que estén optando al ascenso. Basta con mirar lo sucedido en el último ejercicio en Segunda División para corroborar lo que por otra parte es una de las leyes del fútbol. Los tres conjuntos que lograron el ascenso sumaron la mayoría de sus puntos en su hogar. Osasuna consiguió en el Sadar 59, es decir que tan solo se dejó escapar cuatro a través de dos empates. El Granada solo perdió en dos ocasiones y firmó en seis tablas para conseguir 45 puntos y el Mallorca, quinto durante la liga, obtuvo 49 de sus 69 puntos ante su afición.

Un triunfo de los azulgranas también refrendaría el trabajo que se viene haciendo hasta el momento. No en vano, la plantilla sigue en construcción y solo esta semana se han incorporado el portero Rubén Yáñez y los centrales Pablo Insua y Josué Sá, mientras que se ha confirmado la marcha de Álex Gallar al Girona. Además, queda pendiente el adiós de Jovanovic, que ha vuelto a los entrenamientos ante la falta de concreción de su fichaje con el Ankaragücü, y aún se esperan la firma de, al menos, otro central y un delantero.

Míchel Sánchez reconoció tras la victoria en Las Palmas que, a pesar de que en los partidos ya había tres puntos en juego, la situación seguía siendo más bien de pretemporada ante la necesidad de seguir acoplando las distintas piezas. De este modo, aunque la idea de juego seguirá siendo la misma que en Gran Canaria, podría haber cambios en el once. Escriche, por ejemplo, podría dejar su sitio a Cristo en la delantera y en la medular, las molestias de Juan Carlos podrían favorecer que tengan minutos otros jugadores como Eugeni y Sergio Gómez. Atrás Luisinho y Galán pugnan por el lateral izquierdo. En el eje de la zaga lo más probable es que repitan Pulido y Hermoso, aunque no habría que descartar que Josué Sá pueda entrar, al menos, en la convocatoria. El portugués cedido por el Anderlecht entrenó ayer por primera vez con sus nuevos compañeros y Míchel explicó que quería hablar con él para saber cuál era su estado toda vez que el otro refuerzo para la zona, Insua, no se espera que esté disponible hasta octubre.

Éste último es uno de los componentes de la colonia con lazos deportivistas que se ha afincado en el Huesca y para los que el partido tendrá componentes aún más especiales. Como él, también son coruñeses Juan Carlos Real y Mosquera. Además, Luisinho recaló en El Alcoraz la temporada pasada tras completar cinco cursos en Riazor.

Igualmente, en el bando contrario hay dos currículums en los que figura la SD Huesca. Son el del delantero italiano Samuele Longo, azulgrana en la primera parte del curso pasado, y el del técnico Juan Antonio Anquela. El de Linares dirigió a los altoaragoneses en la 2004-05 en Segunda B y entre finales de 2015 y 2017 ya en Segunda División.

El experimentado entrenador ha tomado las riendas de un renovado Deportivo en el que se han ido jugadores como el delantero Quique González y el mediocentro Edu Expósito, y al que han llegado otros como el centrocampista Shibasaki, el delantero Koné. El hecho de no lograr el regreso a la élite al primer intento ha obligado a que, de cara al segundo, haya habido que realizar un importante reajuste que ha incluido, por ejemplo, la necesidad de rescindir el contrato con Mosquera.

Más allá del césped, una de las principales novedades que traerá el partido será la nueva grada de Gol Sur. Aunque las obras para sustituir la estructura metálica instalada hace un año por otra permanente aún no han terminado, y por ello no se han podido facilitar entradas para la afición visitante, ya podrán encontrar ahí sus localidades los miembros de la cantera y de la sección femenina. También aquellos que cuenten con pases de protocolo del Deportivo.