Víctor Mollejo: "Quiero mejorar mis números"

A Víctor Mollejo le cabía este viernes por la mañana un pan en la boca de lo feliz que estaba. Al jugador manchego, un torbellino de carisma y personalidad que dice las cosas como las siente y sin importarle a quien, vio confirmado su deseo de seguir en el Real Zaragoza un año más, después de que el Atlético de Madrid diera luz verde a su cesión por una temporada más. No es nuevo Mollejo, pero el Zaragoza decidió presentarlo como un fichaje más. Y el jugador afrontó el asunto encantado de la vida, sonriente y convencido de que este es su sitio.

“La prioridad era venir porque ya conocía a todo el mundo. Tengo un gran trato con el director deportivo y con el entrenador, y conozco a los compañeros. El año pasado estuve muy bien aquí, en la ciudad y en el club, y es un proyecto ilusionante y quiero aportar mi granito de arena. Además, para mí es importante tener continuidad en un club y más en un sitio donde te valoran como es el caso. Estoy muy feliz de estar aquí”, arrancó el futbolista de 22 años.

A Mollejo le acompañaron Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero, quien explicó las razones de la operación y confirmó que seguirá teniendo dorsal de segundo equipo. "Todos conocemos a Víctor y hemos visto su entrega y trabajo. Tiene velocidad, es polivalente, nos da por ambas bandas y en la punta del ataque. Tiene mucho trabajo, que complementa muy bien a los jugadores de calidad que tenemos por dentro. Se aclimata a cualquier sistema", analizó el director deportivo. “Mollejo era una prioridad y era cuestión de tiempo llegar a un acuerdo. Se habló con él y se transmitió que contábamos con él para esta temporada. Se ha tenido la paciencia que hay que tener en los mercados. Hemos esperado el momento para cerrar el acuerdo", señaló.

“Cada partido que veía tenía más ganas de estar aquí. Veo al equipo muy completo a día de hoy y creo que se está formando un gran grupo. Tenía muchas ganas de llegar cuanto antes para conocer a los compañeros nuevos. Se palpa la ilusión en el vestuario"

Mollejo tomó la palabra y explicó el proceso de espera vivido durante las últimas semanas. “Cada partido que veía tenía más ganas de estar aquí. Veo al equipo muy completo a día de hoy y creo que se está formando un gran grupo. Tenía muchas ganas de llegar cuanto antes para conocer a los compañeros nuevos. Se palpa la ilusión en el vestuario por hacer grandes cosas este año. Tenía muchas ganas de unirme y por fin estoy aquí”, indicó. Sobre las dilatadas negociaciones para su cesión, argumentó: “Es tema de mercado. Los clubes intentan llegar a un acuerdo y también conmigo y todos sabíamos que iba a llegar a buen puerto. Soy joven, tengo 22 años, pero ya llevo unos cuantos mercados y casi siempre he firmado el último día del mercado, así que esta vez no es demasiado tarde. Sabía que iba a llegar y he vivido el mercado con tranquilidad aunque con ganas de llegar lo antes posible”.

El futbolista manchego admite que está listo para jugar ya en Tarragona. “He hablado con el míster y la idea es que mañana participe en el amistoso. Físicamente, estoy muy bien pese a que he realizado la pretemporada en parte con el primer equipo y en parte con el filial del Atlético. Sabía que iba a llegar mi momento de salir, venir aquí y tenía que llegar bien físicamente. Por eso me he esforzado lo máximo posible y creo que estoy perfecto y con muchas ganas”, aseguró.

Mollejo se explicó, después, a sí mismo, su fútbol y sus atributos. “Puedo aportar lo que ya sabéis, juego al espacio, entrega, lucha ambición, ilusión... Puedo jugar en banda, izquierda derecha, segundo punta, arriba... Vengo a complementarme con todas las posibilidades que tenga el míster. Mi predisposición para jugar es máxima aunque sea de portero. Soy un jugador de equipo, predispuesto a todos los escenarios. El Zaragoza es un sitio perfecto para tener continuidad, eso me va a beneficiar. Conozco al entrenador y a los compañeros y vengo a dar el máximo”, dijo.

Cerró el pasado curso con tres goles y dos asistencias. Le costó arrancar y lo hizo cuando llegó Escribá y lo adelantó en el campo. Su lesión de la segunda vuelta le condicionó la estadística. Ese es ahora su desafío. “Quiero intentar mejorar mis números. Creo que hice un buen juego desde que llegó el entrenador, pero quizá me faltaron número hasta la lesión. Cuantos más números sumemos la gente de la segunda línea, más cerca estaremos de las posiciones de arriba. Colectivamente, nuestro objetivo principal es sumar un gran grupo y a partir de eso llegan las cosas buenas”, afirmó.

“Puedo aportar lo que ya sabéis, juego al espacio, entrega, lucha ambición, ilusión... Puedo jugar en banda, izquierda derecha, segundo punta, arriba... Vengo a complementarme con todas las posibilidades que tenga el míster"

Mollejo desea encontrar en Zaragoza estabilidad. “Soy un privilegiado por poder asentarme en un equipo como el Real Zaragoza, que no es como otros equipos. El segundo año siempre es mejor porque ya conoces todas las cosas, a los compañeros, a la gente y a la ciudad. He llegado y ya estoy en mi casa porque me guardé el piso del año pasado, con lo que no he necesitado tiempo de adaptación ni nada. Estoy dispuesto a dar el máximo desde el principio”, apuntó

Foto de la presentación del jugador del Real Zaragoza Víctor Mollejo en La Romareda Ruben Losada/FotografiArte

Carlos Martín, al Mirandés

Víctor Mollejo inaugura esta temporada los movimientos entre Atlético de Madrid y Real Zaragoza. Una sinergia de la que Juan Carlos Cordero también quiere aprovechar las incorporaciones del extremo Germán Valera y el central Santiago Mouriño. Estas tres son las prioridades finalmente marcadas por el director deportivo para intentar reforzar la plantilla con jugadores procedentes del Atlético. La FIFA restringe a ese número máximo las cesiones desde un mismo club y Cordero ha debido desestimar, por el camino, otro de los jugadores que tenía sobre la mesa bien encaminados, el delantero Carlos Martín.

El jugador madrileño defenderá los colores finalmente del Mirandés, cuya oferta de cesión de última hora mejoraba económicamente otra del Leganés. El buen resultado de las cesiones en el club burgalés de delanteros de este perfil, donde Carlos Martín, de 21 años, tendrá continuidad y relevancia, también ha sido decisivo en este desenlace final con el goleador -20 tantos- del Atlético B en el ascenso a Primera RFEF de la pasada temporada.