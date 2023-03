Levante-Real Zaragoza: el día menos pensado

Dice Fran Escribá que no hace cábalas sobre el calendario, que el equipo sumará puntos donde la gente menos lo espere. La gente del Real Zaragoza y del fútbol en general. Los más de 300 seguidores que este viernes por la noche (21.00/Canal Vamos) apoyarán a los suyos en el Ciudad de Valencia y el resto de un estadio que, con el Levante enfrascado en la pelea por el ascenso, respirará un ambiente festivo.

En los prolegómenos del partido, el club granota recibirá la Copa de la España Libre -también denominada Copa de la República- conquistada en 1937. Los valencianos rendirán homenaje al equipo que, en plena Guerra Civil, logró el primer título de su historia, y que recientemente fue reconocido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis Rubiales hará entrega del trofeo y después, tal y como adelantó este jueves su entrenador, Javi Calleja, sus jugadores tratarán de contagiarse de la "alegría” que se va a vivir. De una alegría que el Real Zaragoza intentará aplacar con su primera victoria fuera de casa en los últimos dos meses.

De las montañas de Andorra, de aquel 0-1 en el estreno de un Tiago Bebé que vuelve a la convocatoria, a la visita a un Levante (4º) que representa el primer puerto de categoría de los cuatro que el Real Zaragoza deberá ascender próximamente, midiéndose con el Granada (2º), el Eibar (1º) y Las Palmas (3º).

El día menos pensado puede ser hoy. Ahora que en Zaragoza -con permiso del baloncesto- está tan presente el ciclismo, con la presentación de la duodécima etapa de la Vuelta a España que finalizará en el paseo de Pamplona, no está de más hacer un guiño a ese maravilloso documental de Movistar que se introduce en su equipo.

Ese día menos pensado de Escribá, de la gente que confía y también de la que no, podría darse esta noche en un escenario donde no gana nadie desde el 9 de octubre. Medio año en el que el Levante se ha mostrado como uno de los conjuntos más fiables de la categoría, a pesar de la racha negativa (cuatro puntos de 12 posibles) que ahora exhiben los de Calleja, técnico que hoy no podrá contar con los lesionados Postigo, Brugué, Mustafi y Pablo Martínez; pero sí con Saracchi y De Frutos, quienes regresan a la citación tras cumplir un partido de sanción, y también con Vezo, una vez superada su rotura en los isquios.

De esta forma, el cuadro levantino amplia sus posibilidades en una defensa que es su principal valor. Transcurridas 33 jornadas, el Levante solo ha encajado 22 goles en contra -es el mejor bagaje de la categoría, compartido con Las Palmas y Burgos- y Dani Cárdenas ha sido capaz de dejar su portería a cero en hasta 17 ocasiones.

Contra todos estos factores luchará un Real Zaragoza que recupera poder ofensivo. Al mencionado regreso de Bebé, una vez concluida la ventana internacional en la que participó en dos compromisos con Cabo Verde, hay que sumar el de Iván Azón, que a lo largo de la semana ha entrenado con total normalidad con el grupo.

Simeone, beneficiado

Salvo sorpresa, ninguno de ellos jugará de inicio esta noche, pero sí podrán contribuir después en una parcela en la que Simeone, durante el largo periodo de ausencia de Azón, que vino acompañado del infortunio de Víctor Mollejo con su fractura de tobillo, ha estado muy solo.

Es improbable que Escribá, visto lo visto, reúna otra vez al argentino con Pape Gueye arriba, y la duda está en si el técnico zaragocista devolverá al once a Miguel Puche, que ante el Albacete fue suplente, o apostará por reforzar un centro del campo en el que solo Francho Serrano parece tener el puesto asegurado.

Tanto Vada como Bermejo vienen de hacer un partido flojito, y Tomás Alarcón, que tampoco está consiguiendo ser un hombre diferencial, cuenta con el ‘handicap’ del regreso de Alberto Zapater, quien, una vez cumplida la sanción por la expulsión en el derbi aragonés, podría volver al doble pivote.

Otra de las dudas estará atrás. Fran Gámez y Carlos Nieto ocuparán los laterales; pero está por ver si Escribá mantendrá la pareja de centrales Francés-Lluís López o recuperará a Jair para la causa, para una labor defensiva que, salvo despistes como el que costó el 1-1 el pasado domingo, sigue siendo el principal argumento del bloque.

El Real Zaragoza solo ha encajado dos tantos en los últimos cinco encuentros, lo que le ha permitido mantenerse invicto y con cierta distancia (seis puntos) sobre el descenso. Un margen que este viernes, en el día menos pensado, podría convertirse en definitivo en caso de salir victoriosos de la fiesta de un Levante que, en recuerdo de aquel equipo campeón en el 37, vestirá de blanquiazul.