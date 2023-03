Zaragoza se prepara para acoger la final de la Superliga de League of Legends

La Superliga de League of Legends, la liga oficial del juego de Riot Games, desembarca en Zaragoza para la disputa de su gran final de primavera. Los organizadores lo anuncian como "la fiesta del LOL", aunque las entradas ya están agotadas.

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, con capacidad para alrededor de 2.000 espectadores, acogerá el 1 de abril el partido por el título de eSports más importantes del país entre los dos mejores equipos de League of Legends del momento: Heretics y Movistar Riders.

El programa de actos de la gran final del 1 de abril comenzará a las 12.00 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza con la apertura de puertas del nuevo espacio de 'fan zone', que contará con 15 estands. En este espacio, LVP, Riot, los equipos finalistas y marcas como Imagin, Cacacolat, Mahou e Intel-OMEN-El Corte Inglés, entre otras, realizarán actividades para todos los visitantes: la final de los Retos de Imagin con Manute, la Forja de Domino’s para comprobar quién es el más fuerte, piscina de bolas de Mahou, foodtrucks, la Cierzo Esports Academy de Juventud Zaragoza con una experiencia de Realidad Virtual…

El acceso a la 'fan zone' será libre, es decir, no será necesario tener entrada para la final. La fan zone permanecerá abierta durante tres horas, hasta las 15.00, momento en el que se clausurará para preparar el recinto para la gran final. Las puertas de la Sala Multiusos se abrirán de nuevo a las 16.15 horas para acoger los casi 2.000 aficionados que agotaron las entradas poco más de 24 horas después de ponerse a la venta. Ya en el gran escenario, los asistentes podrán disfrutar de la previa de la competición antes de que a las 18.00 se dispute el primer mapa.

"Vamos a organizar una gran fan zone antes de la final con multitud de activaciones para convertir la final de Zaragoza en la gran fiesta del League of Legends"

“Queremos que la final de la Superliga en Zaragoza no solo encumbre al mejor equipo de la temporada, sino que todos los aficionados, tanto los que pudieron conseguir entrada como los que no, vivan un día muy especial. Por ese motivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, vamos a organizar una gran fan zone antes de la final con multitud de activaciones para convertir la final de Zaragoza en la gran fiesta del League of Legends”, asegura Jordi Soler, CEO de LVP.

Organizada por LVP (Liga de Videojuegos Profesional), la final de la Superliga contará con una serie de acciones especiales tanto previas como posteriores al partido, entre ellas, la oportunidad de fotografiarse con la copa, un 'fan meeting' con los comentaristas de la Superliga y una previa cargada de sorpresas.

Será la primera vez que la capital aragonesa acoja una final de una Superliga que mantiene el formato de ediciones anteriores: una temporada regular (18 jornadas) que desemboca en unos playoffs entre los seis primeros equipos de la tabla.

"Zaragoza nos ofrece las mejores condiciones para llevar a cabo una final espectacular de la Superliga"

La capital aragonesa no solo acogerá el partido más importante del curso, también tendrá presencia en todas las retransmisiones de la Superliga a través de distintas secciones y contenidos.

“Zaragoza nos ofrece las mejores condiciones para llevar a cabo una final espectacular de la Superliga. Desde LVP, damos las gracias al Ayuntamiento no solo por su interés en acoger la final, sino por su implicación en que podamos ofrecer una experiencia inolvidable para todos los asistentes y para los fans de la competición. Estamos preparando una serie de actividades que complementarán al gran partido por el título, y que permitirán que la final de la Superliga vuelva a ser la fiesta de los eSports en nuestro país”, explica Jordi Soler, CEO de LVP.

En 2022, la Superliga cerró con 25,8 millones de espectadores (contando el canal de LVP y los de los costreamings), un 98% más que en 2021, cuando aún no se habían puesto en marcha los costreamings. Además, sumó casi 11 millones de horas vistas, el doble que en 2021, y alcanzó el pico más alto de la historia de espectadores concurrentes para una competición nacional: la final de verano de la Superliga, en la que Heretics se impuso a Giants, llegó a 92.479 espectadores simultáneos en el canal de LVP.

¿Qué es el LOL, el juego de la Superliga?

La Superliga se juega cada martes y jueves en Twitch. Los equipos que compiten aquí son desde un coloso del deporte tradicional como el FC Barcelona hasta Finetwork KOI, el equipo de Ibai Llanos y Gerard Piqué, pasando por Fnatic, uno de los equipos más importantes de Europa, que aterriza en la Superliga de la mano de Team Queso. El conjunto vasco de BISONS ECLUB y un clásico de los eSports nacionales como Team Heretics completan la lista de caras nuevas de la competición de videojuegos, que mantiene a Giants Gaming, Movistar Riders, G2 Arctic, UCAM Tokiers y MAD Lions Madrid entre sus aspirantes.

En el videojuego League of Legends, los campeones compiten en partidas, que duran entre 15 y 50 minutos de media. El objetivo del videojuego es destruir, colaborando en equipos, la estructura central (llamado Nexo) en la base del equipo enemigo después de pasar por una línea de torres. Cada jugador controla a un personaje llamado campeón. Los campeones se eligen al principio de cada partida y cada uno tiene un conjunto de habilidades únicas. Desde septiembre de 2021, hay 157 campeones disponibles, siendo la última añadida Vex.

Los diez equipos se ven las caras sobre la Grieta del Invocador, el terreno de juego de League of Legends, en un formato a doble vuelta que concluye en unos playoffs. Como sucedía hasta el momento, los seis mejores equipos al término de la temporada regular acceden a playoffs: los dos primeros van directos a semifinales y del tercero al sexto pelean por el otro puesto en semifinales.