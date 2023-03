El vuelo de regreso de Bebé se retrasa y no llega al entrenamiento previo al Levante

El vuelo de regreso de Tiago Bebé, que hasta este miércoles permaneció concentrado con la selección de Cabo Verde, ha sufrido un retraso y el jugador, que llegará a la capital aragonesa al mediodía, no formará parte de la última sesión de entrenamiento del Real Zaragoza antes de la visita al Ciudad de Valencia.

Así lo ha confirmado Fran Escribá en la rueda de prensa previa a una sesión programada a las 10.30 en La Romareda, y en la que tampoco estará Jairo Quinteros por el mismo motivo, por haber estado concentrado con Bolivia.

El propio Escribá ha adelantado que Bebé viajará este viernes a Valencia, pero no jugará de inicio. "No será titular. Aun no he hablado con él sobre en qué condiciones llega. Hará una pequeña activación en el hotel, para que se encuentre mejor, pero en principio estará en el banquillo y, en función de lo que necesitemos, estará disponible”, ha señalado el técnico zaragocista, instantes antes de un entrenamiento que sí cuenta con la presencia de Iván Azón, que lleva toda la semana ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros y, dos meses después de caer lesionado ante la Ponferradina, está listo para volver.

Sobre el retraso en la llegada de Bebé, cabe precisar que el atacante vuelve desde Eswatini, donde solo disputó la última media hora de juego en la victoria de Cabo Verde, que clasificó matemáticamente a la selección para la siguiente fase de la Copa de África.

Así, el jugador ha completado un largo viaje de alrededor de 12.000 kilómetros que, por las conexiones aéreas, ha sufrido ese retraso que le impedirá entrenarse este jueves.

Bebé tuvo la opción de ir directamente a Valencia, donde el Real Zaragoza se medirá este viernes (21.00) con el Levante, pero quiso pasar antes por la capital aragonesa para desplazarse junto al resto de la expedición zaragocista.