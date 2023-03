Escribá: "Azón está perfecto y viajará segurísimo"

Iván Azón está “perfecto” y este viernes viajará al Ciudad de Valencia. Así lo ha adelantado Fran Escribá, confirmando que el delantero canterano lo ha entrenado “todo” durante la semana y se dan las condiciones para que, después de dos meses de ausencia, regrese a las convocatorias.

“Ha hecho un trabajo fantástico con Andrés -por Ubieto, recuperador del equipo- y si no estuviese bien no me plantearía que viniese. Sus datos físicos en los entrenamientos son mejores que los de la mayoría, y eso indica que está para jugar”, ha señalado el técnico zaragocista, que también podrá contar con Tiago Bebé aunque en circunstancias especiales.

El vuelo de regreso del caboverdiano, que hasta este miércoles permaneció concentrado con la selección, sufrió un retraso que le ha impedido estar en la última sesión de entrenamiento. Ha llegado al mediodía y Escribá, considerando la carga de minutos y kilómetros que acumula en sus piernas, lo reservará este viernes ante el Levante.

“No va a jugar de inicio. Aun no he hablado con él sobre en qué condiciones llega. Hará una pequeña activación en el hotel, para que se encuentre mejor, pero en principio estará en el banquillo”, ha aclarado Escribá, en las horas previas a un partido que medirá al Real Zaragoza con uno de los rivales más potentes de la categoría.

“La del Levante es una de las mejores plantillas de la categoría. Tienen un potencial tremendo. Son dominantes y sabemos que espera un partido difícil, pero ya hemos demostrado que no solo sabemos jugar a una cosa. No me veo defendiendo durante 90 minutos; nuestra idea es atacar tanto como podamos porque, si no, no tendremos opciones”, ha valorado el preparador zaragocista, subrayando que no está preocupado por el comprometido calendario que le aguarda al conjunto aragonés.

Tras el Levante, vendrán el Granada, el Racing de Santander, el Eibar y Las Palmas, un mes exigente de competición en el que, pese a verse las caras con hasta cuatro aspirantes al ascenso, Fran Escribá espera sumar puntos “donde menos se lo espere la gente”.

Para ello, es evidente que el equipo tendrá que paliar errores defensivos de bulto, como el que le costó el empate el pasado domingo frente al Albacete. Nieto y, sobre todo Vada, son los señalados de una acción que también ha sido valorada este jueves por el entrenador valenciano.

“Lo que hay que hacer es trabajar defensivamente. No es un tema de ajustes o desajustes; simplemente es que un jugador se ahorra una carrera defensiva o se despista y lo que tiene que hacer es no ahorrársela o no despistarse”, ha recordado Escribá, antes de particularizar en los nombres de Alberto Zapater y Tomás Alarcón, quienes se disputan un puesto para el duelo del Ciudad de Valencia.

De Zapater ha destacado un “carácter” que sirve para manejar situaciones favorables y adversas de partido. De Alarcón, ha ensalzado su “entrega”, considerando que se le está mirando “con peores ojos de los que merece”.

"Estoy contento con él y, por su entrega, es de los mejores profesionales que yo he entrenado. Siempre lo da todo y eso, en un internacional que vino para jugar todo y no lo está haciendo, dice mucho”, ha señalado Escribá, que también ha destacado el "comportamiento ejemplar" de otros jugadores que no atraviesan su mejor momento aquí, como son Gabi Fuentes y Manu Molina.

La prolongada suplencia de esos futbolistas se debe a únicamente a "decisiones técnicas", en un tramo de la temporada en el que a Escribá no le obsesiona el desgaste que se pueda producir hacia el fin de curso. "Lo único que me preocupa es el partido de mañana. No pienso en el año que viene, más allá de mis reuniones que se producen, casi a diario, con el director deportivo. Hablamos de proyectos y opciones porque es nuestro trabajo, pero no me preocupa el año que viene”, ha remarcado.