La gripe deja a Francho fuera del plan de Escribá para recibir al Leganés

Francho Serrano es casi seguro que no podrá jugar el partido del Real Zaragoza contra el Leganés a causa de un virus gripal. El centrocampista canterano no pudo entrenarse este viernes en la Ciudad Deportiva como consecuencia de los efectos de esa enfermedad, que lo han dejado muy debilitado en las últimas horas. A solo dos días del choque contra los madrileños, el margen de maniobra es mínimo y, aunque aún no se dice con rotundidad que está descartado, el sentido común así lo hace deducir.

La gripe está extendiéndose en las últimas fechas entre la población de Zaragoza y hasta ahora no había llegado al vestuario del primer equipo blanquillo. Francho es el primero y su baja cambiará ostensiblemente el plan de partido de Fran Escribá, el entrenador de un equipo que necesita la victoria urgentemente para disolver la sensación de crisis que sigue haciéndose grande en las últimas semanas.

El joven zaragozano acumula 13 titularidades seguidas, en una racha de progresión individual después de haber pasado un bache de rendimiento a mitad de la primera vuelta que lo alejó de las alineaciones. Por ello, su ausencia ante el Leganés será, de confirmarse -como tiene visos de ocurrir-, un importante quebranto para Escribá. Francho ha sido preferentemente uno de los dos medios centro en estos últimos tres meses y medio de competición, aunque el técnico valenciano también lo ha desplazado a la banda derecha, como interior, en varias ocasiones. Así fue, sin ir más lejos, el último día en Lugo.

La baja de Francho fue la única incidencia del penúltimo entrenamiento del Real Zaragoza en esta importante semana, que tendrá su último eslabón en la sesión, fundamentalmente táctica, que se desarrollará en la mañana del sábado en el estadio de La Romareda. Hasta ese momento se aguardará para concretar si Francho puede ser parte de la convocatoria de Escribá o se queda fuera, como parece va a suceder. Con el capitán Zapater insustituible en esa demarcación del campo, se abriría el abanico de opciones para ser su acompañante: en Lugo fue Grau, con escaso acierto; en días precedentes, también asomó por goteo el chileno Alarcón, fichaje de invierno que no está cuajando; y más lejos quedan las apariciones de Molina en el once inicial. De ahí deberá salir la novedad cuando se sepa qué sucede con Francho definitivamente.