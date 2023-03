"Bajar un poquito las revoluciones", el consejo de Jair a los rematadores

"No estamos en nuestro momento. Es cierto. Nos está costando meter gol. Creo que hay que dar un paso más adelante. El equipo no está todo lo contento que nos gustaría", reconoció Jair Amador en la mañana de este jueves en rueda de prensa. Uno de los capitanes del actual Real Zaragoza, recién renovado por dos temporadas más, no eludió el problema serio que presenta el cuadro zaragocista en la clasificación tras una mala racha demasiado continuada en la segunda vuelta del torneo.

Hay preocupación en el vestuario. El entrenador, Fran Escribá, trata de reconducir una espiral negativa que, de no mediar ya una reacción ante el Leganés el domingo en La Romareda, podría causar serios quebrantos en el esprint final de la liga. Y los jugadores lo admiten. "Hay que ser fuertes y echarle todo a lo que nos queda. Llevamos varias jornadas ya sin ganar, así que cuanto antes lo hagamos será mejor. Hay que meter moral positiva al equipo porque debemos coger más distancia con la parte de abajo de la clasificación", insistió Jair en su análisis sincero del presente del Real Zaragoza.

"El domingo volveremos a estar en casa y, ahí, necesitamos ganar ya. El Leganés siempre nos ha dado mucho la lata y va a ser complicado ganarles. Nosotros estamos necesitados. Hay que seguir sin encajar gol, como en los dos últimos partidos, pero hay que estar acertados en marcarlos", prosiguió con su análisis de la realidad que se vive en el vestuario zaragocista a 9 de marzo de 2023.

Sabe el equipo que el domingo frente al Leganés llega un partido frontera, límite. En la segunda vuelta, el Real Zaragoza no ha ganado en La Romareda todavía: tres empates a cero (Mirandés, Ponferradina y Burgos) y una derrota por goleada, 1-4 ante el Alavés. No puede acumularse un quinto eslabón de este tenor, sin puntos ni goles a favor. "El límite es nuestra necesidad. Hay que ganar como sea. Y nos toca jugar en casa. Es verdad que son ya muchos partidos seguidos sin ganar ante nuestro público. Ellos están ahí siempre, más o menos contentos, y es momento de ganar en casa por ellos", asumió.

Jair no tuvo problemas en hablar de la falta de destreza del equipo en el arte de marcar goles, con total seguridad su mal más letal en esta temporada (como en las dos anteriores). "Tenemos toda la confianza, plena, en los compañeros de la línea de ataque. Y los de las líneas más atrasadas también tenemos que dar un paso adelante en el sentido de aportar goles. Es evidente que nos está costando mucho meter gol", inició su respuesta.

Y continuó: "Creo que hay que estar un poco más tranquilos cuando tienes la ocasión tan clara para marcar. Hay que bajar un poquito las revoluciones ahí", aconsejó en palmaria referencia a los errores mayúsculos de las últimas jornadas ante las porterías contrarias. "Es fácil decirlo y más complicado verse en esas circunstancias. Pero creo que todos tienen capacidad para poder hacerlo", añadió para referirse a sus compañeros protagonistas de las recientes pifias ante los marcos rivales.

Por último, Jair describió cómo evalúa él su aportación al equipo en esta campaña que ya encara la hora de la verdad. “Mi temporada es irregular. Creo que empecé bastante bien. Después, tuve un bajón. Y considero que poco a poco estoy recuperando buenas sensaciones y mejor nivel. Espero acabar en lo más alto posible en el apartado individual”