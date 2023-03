Jair: "Me quedo en el Real Zaragoza por el proyecto que presenta el club para el futuro"

Jair Amador es un futbolista satisfecho a estas alturas de marzo de 2023. Cumple su tercera temporada en el Real Zaragoza, donde es un puntal básico en su puesto clave de defensa central zurdo y, desde las últimas 24 horas, ha renovado y ampliado su contrato por dos más, hasta junio de 2025. En agosto cumplirá 34 años, por lo que tiene garantizada y estabilizada su situación profesional hasta casi los 36, en la recta final de su carrera deportiva.

"Estoy muy contento por haber firmado este acuerdo. Es lo que quería hacer. Ha sido largo el proceso, porque había dos puntos de vista distintos. Pero al final, creo que las dos partes queríamos que esta fuera la resolución. Cuando no logras firmar y no hay acuerdo durante meses, te da mucho que pensar que vaya pasando tanto tiempo, pero al final todo ha terminado bien, afortunadamente", comenzó destacando el luso-caboverdiano, recriado en Extremadura desde muy niño.

Además de su postura personal como futbolista, también ha tenido mucho que ver en esta decisión su componente familiar, su perfil de persona asentada, seria, con su mujer y sus hijos como eje vital. "Estoy muy cómodo en Zaragoza, en el club. Y mi familia está muy feliz aquí.En estos momentos, haces un balance de todo y decides que seguir es lo mejor", añadió a su explicación.

Quizá lo más relevante que expuso Jair entre el ramillete de razones que sustentan su continuidad en el Real Zaragoza por dos temporadas más se circunscribió a lo que viene, al futuro, dado que su trienio inicial en el club aragonés ha coincidido, singularmente, con la peor época del equipo en Segunda División, siempre peleando por no bajar a Segunda B.

"Es cierto que, desde que vine aquí, los resultados no han salido bien. Ni en los dos años pasados ni en la temporada actual. Pero yo tengo mucha ilusión porque confío mucho en el trabajo del club. Obviamente, también he mirado el proyecto que quiere hacer la entidad. Y por esto he apostado por quedarme. A ver qué tal sale el próximo año. Estoy seguro de que al final sacaremos adelante lo que deseamos (refiriéndose al ascenso a Primera División)", dijo el zaguero. Repreguntado por ese proyecto, no quiso entrar en más interioridades. "No puedo decir nada concreto sobre el proyecto que tengan ellos in mente, pero sí está claro que traen una idea clara. Lo han manifestado en conversaciones que han tenido de cara al público. Es una idea muy clara. Y es la intención de todos (de nuevo nombra sin nombrar la palabra 'ascenso'). Por eso apuesto por quedarme", redundó.

Jair puso así una pica referencial importante de cara al verano próximo, una vez se consiga salvar -cuanto antes y de la forma más holgada que sea posible- la delicada situación del presente en la clasificación, con el equipo instalado en la zona baja de la tabla aún con la permanencia por solucionar. "No hay que rendirse, hay que seguir trabajando. Yo tengo mucha ilusión porque todo lo vamos ha solventar bien", concluyó.