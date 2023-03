Bolivia convoca a Quinteros, mientras The Strongest aún aspira a ficharlo

Gustavo Costas, nuevo seleccionador nacional de Bolivia, ha incluido a Jairo Quinteros en la convocatoria internacional del país andino para la próxima ventana FIFA. Esta citación se produce en el marco de las negociaciones de The Strongest, club de La Paz, con el Real Zaragoza para obtener la incorporación del jugador, una vía que en el entorno del futbolista aún no se da por cerrada. Quinteros, pese a su temporada de inactividad, en la que apenas ha jugado 12 minutos de juego, sigue siendo fijo para su selección también con Gustavo Costas. El defensa deberá sumarse al combinado boliviano para disputar dos amistosos en la ciudad árabe de Yebda (Quinteros no deberá así realizar un largo viaje transatlántico) frente a Uzbekistán (24 de marzo) y Arabia Saudí (28 de marzo). El futbolista del Real Zaragoza se perderá así el duelo contra el Albacete en La Romareda fijado para el domingo 26 de marzo.

Eso, siempre y cuando, para entonces, Jairo Quinteros siga perteneciendo al vestuario de Fran Escribá. The Strongest sigue manteniendo activa la oferta para ficharlo de la que este diario informó ya la semana pasada. El Zaragoza es reacio a aceptarla y dejar salir al futbolista porque el club no es partidario de dejar la plantilla solo con tres centrales, pero tanto el jugador como The Strongest confían en que se dé luz verde a la operación antes de final de mes.

Fran Escribá se quedaría sólo con Francés, Jair y Lluís López como centrales, una terna que podría ser suficiente hasta final de mayo aunque se sufran bajas eventuales y puntuales en la posición si el beneficio salarial de la salida de Quinteros se pudiera invertir en un refuerzo. Pero esta salida de difícilmente solucionaría nada en este sentido porque su remuneración se ubica en el mínimo permitido por LaLiga, algo más de 80.000 euros. Una relación de coste-beneficio arriesgada que ha generado dudas en torno a esta oferta.

Quinteros, de 22 años, solo ha disputado 12 minutos con la camiseta del Real Zaragoza. Llegó el pasado agosto desde el Inter de Miami dentro del plan del club de asignarle el rol de cuarto central. El acuerdo, con la carta de libertad, fue de dos temporadas. Pero el futbolista apenas ha tenido participación. Ya en enero se estudiaron diferentes soluciones para su salida al fútbol extranjero o clubes de Primera RFEF, pero, entonces, tampoco se dio el paso: se debilitaba el abanico de alternativas en la defensa y se obligaba al Real Zaragoza a salir al mercado a fichar un central.