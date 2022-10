A vueltas con Gueye, Zapater, Vigaray... las explicaciones de Carcedo

En la segunda parte de la comparecencia de Juan Carlos Carcedo ante los periodistas, este sábado en la previa de recibir al Real Oviedo en La Romareda, al técnico del Real Zaragoza se le han demandado respuestas sobre determinados nombres propios de la plantilla.

En primer lugar, por pura actualidad, los nombres de Francés y Quinteros, ahora mismo los dos centrales que están fuera de órbita de la titularidad por diferentes razones, han salido a colación.

Quinteros y Francés

NOTICIAS RELACIONADAS Partido Real Zaragoza-Oviedo, en directo

"Quinteros tiene unas molestias en el aductor que las arrastra desde que se fue con su selección (Bolivia) y le han impedido entrenar con normalidad (tampoco lo hizo este sábado, por tercer día consecutivo)", admitió el técnico, que prácticamente lo descartó de su lista.

Al respecto, el hecho de que no estuviera el filial Operé llamado por el primer equipo al ensayo matinal en La Romareda este sábado es síntoma de que la vuelta de Francés a la citación es lo más probable después de cinco semanas de baja por un problema en un codo, tras una mala caída en el partido ante el Lugo del 4 de septiembre. "Francés, entrará en la convocatoria según veamos cómo se siente en el entrenamiento de hoy", dijo el riojano.

Vigaray

Vigaray, que regresó a una convocatoria después de 16 meses de larga ausencia en el último duelo ante el Eibar, es otra duda de hondura respecto de su presente en la plantilla. El que es el mejor lateral derecho del Real Zaragoza en la década en Segunda División lleva año y medio sin jugar al sufrir, en su día, una grave lesión de cartílago en una rodilla. Y, ahora mismo, la incertidumbre gira sobre si podrá, o no, volver a ser titular algún día en el equipo blanquillo. "Está trabajando muy bien. Si estaba el otro día en la lista significa que está cada día más cerca de volver a jugar. Es otra de las alternativas que empezamos a tener, pero hay que darle tiempo porque le falta ritmo. Esta cerca, pero ha tenido una lesión muy importante", anunció Carcedo.

Gueye

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza publica un vídeo llamando a la unión el domingo ante el Oviedo

Makhtar 'Pape' Gueye, del delantero centro estrella llegado en las últimas horas del mercado de verano después de todo el tiempo estival soñando con reforzar la delantera con un '9' diferencial que arreglase la falta de gol de los dos años precedentes, también surgió en la conversación con el preparador zaragocista. Hasta ahora, el senegalés llegado desde Bélgica no solo no ha sido titular nunca, sino que ha jugado un puñado de minutos diseminados en tres ratos inconsistentes. Y ya es mitad de octubre. No eran estas las expectativas en julio sobre el rol del delantero centro de gran peso específico en la plantilla que el Real Zaragoza requería. A Carcedo se le preguntó por el papel que aguarda al africano ya mismo en sus planes.

"Él vino (del Oostede belga) con la preparación física más atrasada que los demás como consecuencia de que llevaba ya un tiempo queriendo marcharse de su equipo. Posiblemente, igual no vino en la mejor forma. Pero ya está cerca. Está trabajando muy bien, cada vez le vemos mejor. Ya ha jugado sus minutos y, en cualquier momento, teniendo en cuenta que estamos ante una semana con varios partidos seguidos, puede empezar de titular", explicó y anticipó Juan Carlos sobre el gigante ariete de Senegal.

Cristian Álvarez y Bermejo

La renovación del contrato de Cristian Álvarez horas antes del exigente partido ante el Oviedo anunciada por el club y la sobrecarga física que aconsejó a Bermejo parar el viernes (este sábado ya volvió con el grupo) han sido objeto, asimismo, de análisis por parte del preparador zaragocista

"Lo de Cristian es una alegría. Creo que el club está haciendo muchas cosas bien. Está renovando a gente importante, desde los jóvenes a futbolistas veteranos que ya llevan tiempo aquí. Aporta mucho y es un pilar para la plantilla", dijo Carcedo sobre el asunto del guardameta argentino.

"Sergio Bermejo tenía unas pequeñas molestias, también en el estómago. Lo hicimos trabajar aparte por tenerlo en perfecto estado. Jugará sin problemas", explicó el técnico sobre el '10'-

Zapater

NOTICIAS RELACIONADAS La búsqueda de Carcedo

El capitán, Alberto Zapater, el gran olvidado de este bimestre primero de la temporada, fue recordado en esta rueda de prensa y Carcedo dio su parecer al respecto de que el ejeano, pese a estar convocado en las 8 jornadas iniciales, es, junto con Lasure (este sí ha quedado fuera de citaciones), el único que no ha jugado ni un solo segundo.

"Alberto es un jugador muy importante para mí. Me apoyo en él en muchísimas decisiones. Es alguien en el club con una gran trayectoria y, eso, lo hace en alguien de peso para nosotros. Tuvo el hándicap de que prácticamente no pudo hacer la pretemporada por unas molestias en la espalda que le retrasaron mucho la preparación. Por eso le ha costado más entrar. Pero ya lleva un tiempo trabajando bien. No ha jugado porque tenemos muchas alternativas ahí, en el medio campo. Ahora, en cualquier momento puede tener minutos porque está apretando y ayudando a sus compañeros", concluyó Carcedo su repaso.