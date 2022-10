Grau: "Hemos hecho grandes partidos, competimos bien, la línea a seguir es esta"

Jaume Grau ejerció de portavoz del vestuario del Real Zaragoza este jueves antes del entrenamiento. El medio centro valenciano sorprendió con un discurso positivista al máximo, regateando cualquier gesto de autocrítica más o menos firme respecto del deficiente comienzo de liga del equipo aragonés, que es 16º en la clasificación, solo ha ganado 2 de los 8 partidos disputados y apenas ha marcado 4 goles en ese tramo, que supone ya más de un tercio de la primera vuelta.

"Es cierto que nos gustaría tener más puntos de los que tenemos a día de hoy. Pero el equipo está tranquilo, sigue teniendo la misma ilusión porque estamos trabajando bien, estamos compitiendo bien. La línea a seguir yo creo que es esta", dijo de entrada el '5' blanquillo.

Grau salió al paso de críticas externas y de alguna declaración de futbolistas en la semana pasada (Gámez, Jair...) en las que se incidió en cuestiones como falta de orden en el campo y falta de aplicación en el partido (relativo al caos zaragocista desarrollado ante el Mirandés). "El equipo no tiene dudas, nosotros tenemos claro en cada momento lo que tenemos que hacer. Ahora se han dado dos resultados que no son los que queríamos, pero el último día, pese a no ganar con dos jugadores más, las sensaciones no fueron malas", apuntó ante la sorpresa del auditorio.

"El equipo tiene clara cuál es su identidad. Luego, es cierto, en cada partido se modifican algunas cositas, como es normal. Pero nosotros tenemos claro nuestro juego. En todos los partidos, en grandes tramos, hemos sometido al rival, a todos los hemos puesto en apuros. Hemos mantenido la portería a cero en muchos partidos... Es cuestión de mejorar algunas cositas. El año es muy largo, acaba de empezar esto. La Segunda División es muy larga", apostilló Grau en un discurso muy similar al de su entrenador, Juan Carlos Carcedo.

En un momento de la rueda de prensa, tambien lanzó un dardo al entorno. "Hay que tener una línea más equilibrada (de crítica). Hace cuatro semanas, cuando ganamos dos partidos seguidos, se veía todo de otra manera. Ahora parece que no es igual. Creo que solo hay que pensar en el partido próximo", expusó.

Grau siguió girando en torno a sus epígrafes básicos de mensaje. "Ante el Eibar, el partido se puso de cara para poder sacar los 3 puntos, pero no fuimos capaces. Aun así, la sensación es que el equipo está compitiendo bien. El equipo sometió al rival, aunque es verdad que estando ellos con dos jugadores menos. Nos faltó generar más ocasiones, pero eso va a llegar si seguimos en esta línea. En cuanto cambie la dinámica y empiecen a entrar los goles, cambiará todo un poco", añadió en la misma línea.

Sobre la falta de gol

Ante su serie de respuestas tangenciales a lo que la mayoría de zaragocitas observa del presente del equipo, a Grau se le centró una pregunta en la diana del principal -y grave- problema de este equipo: la falta de gol, con solo 4 anotados en 8 duelos jugados. Y así solventó el valenciano el asunto: "Sí , somos conscientes de ello. El otro día, contra nueve jugadores rivales, tampoco conseguimos hacer gol... pero bueno, que el equipo está trabajando bien, que seguro que vamos a poner todo de nuestra parte para encontrar las soluciones... y nada, esto es cuestión de todos, de encontrar soluciones, trabajarlo día a día y a ver si pronto puede cambiar esa dinámica", argumentó.

Hay plantilla para ascender a Primera División

En plena espiral de optimismo de Grau durante esta singular rueda de prensa, surgió por inercia mimética la preguna de si considera que esta plantilla actual está capacitada para aspirar al ascenso. Y la respuesta del medio centro zaragocista fue la guinda a su intervención en este 6 de octubre de 2022: "Yo veo equipo para ascender a Primera. Por supuesto. Sin duda. No sé al final de la temporada hasta donde nos dará, pero sin duda que sí. Hemos hecho grandes partidos, nos hemos enfrentado a grandes rivales y el Real Zaragoza ha puesto en apuros a todos, con la expeción del día de Miranda. En todos los demás, creo que nos pudimos haber llevado los 3 puntos", subrayó.