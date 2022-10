El virus gastrointestinal no va a más en el Real Zaragoza y los tres afectados mejoran

Alivio en el área médica del Real Zaragoza. Los tres afectados con un problema gastrointestinal en la mañana del jueves, Francés, Mollejo y Rebollo, han mejorado de su afección y ya han podido trabajar de nuevo en el entrenamiento del viernes en la Ciudad Deportiva. Y, además, no ha aparecido nadie más en el vestuario con síntomas de padecer este daño estomacal, por lo que se disuelve el riesgo de que pudiera tratarse de un caso de contagio que pudiera acabar siendo de mayor repercusión en el grupo.

El otro ausente en la sesión del día anterior, el boliviano Jairo Quinteros, es la cruz de la moneda. Sigue sin poder ejercitarse con normalidad por un dolor persistente en el aductor izquierdo, en la zona inguinal, y de nuevo ha sido tratado por los fisioterapeutas sin llegar a saltar al césped en ningún momento. Esto deja al defensa central, que está inédito desde su llegada al Real Zaragoza el 1 de septiembre desde el Inter de Miami estadounidense, prácticamente descartado para estar en la citación de Juan Carlos Carcedo para el duelo del domingo, en apenas 48 horas, frente al Real Oviedo en La Romareda. Pese a que lleva ya tres días con este problema, el club no ha emitido parte médico alguno en el que se confirme una lesión muscular de Quinteros.

Y el nuevo nombre propio que ha modificado las rutinas en la matinal del viernes ha sido Bermejo. El mediapunta no ha asomado por el campo y se ha limitado a ejercitarse con suavidad en el gimnasio. Desde el club se indica que se trata de un caso más dentro del método de trabajo del cuerpo técnico de Carcedo, es decir, que un futbolista guarda descanso cuando los datos derivados del 'big data', del control exhaustivo a través de los sistemas de inteligencia artificial que hacen referencia al día a día de cada futbolista, tanto en partidos como en entrenamentos, por los que se manda parar a quien puede tener riesgos de lesión por sobrecarga de esfuerzos. Es el caso de Bermejo que, no obstante, no tendrá problema alguno en volver a jugar en 48 horas ante los ovetenses.