Carcedo: "Simeone y Mollejo pueden ser titulares, se lo están mereciendo"

El Real Zaragoza se entrenó por última vez esta semana en la matinal de este jueves en La Romareda antes de partir hacia Cartagena, un largo viaje en autobús (alrededor de 8 horas) que ocupará toda la tarde previa al partido, datado para el viernes a las 22.00. Juan Carlos Carcedo, en nuevo entrenador zaragocista, abordó la actualidad del equipo que, singularmente, tiene más resortes importantes ajenos al propio partido en Cartagonova que referentes al mismo. Es la derivada de jugar con el mercado abierto, con la plantilla aún por cerrar y con la baja por lesión de Iván Azón como referente desde hace tres semanas.

"La gente está perfecta, todo el mundo con muchas ganas de jugar. Ha sido una semana corta, con menos días de trabajo de lo normal para preparar el partido. Pero han sido unos buenos entrenamientos. Vamos a Cartagena con muchas ganas de conseguir la victoria", comenzó diciendo el riojano, en una frase de rutina que quedó diluida enseguida por otras cuestiones más sustanciosas.

La primera, la falta de gol de un equipo que tiene esos cromosomas en su plantilla desde hace ya dos temporadas: un doble 0-0 frente a Las Palmas y Levante lo ha vuelto a poner de manifiesto. "No me preocupa no haber hecho goles en los dos primeros partidos de liga porque estamos generando ocasiones. He intentado hacer un bloque y creo que lo estamos logrando. Hay gente que está entrando en las sustituciones y está aportando cosas. Por eso, en cualquier momento puede pasar a formar parte de ese bloque titular porque lo está mereciendo", remarcó Carcedo, poniendo en evidencia la intención que merodea su cabeza durante la semana de cambiar el diseño de la línea delantera utilizada en estos dos primeros choques oficiales.

Ante la baja inconveniente de Azón, Carcedo optó por alinear de delantero centro a Narváez, escoltado por Bermejo por la derecha y, primero Puche y después Vada, por la izquierda. No ha funcionado. Dos de los escasos tres fichajes de lo que va de verano (no se cuenta al tercer portero, Rebollo, que iniciará el curso en el filial, RZD Aragón, en Segunda RFEF), Giuliano Simeone y Víctor Mollejo, están en puertas de estrenar así la titularidad en Cartagena.

"Simeone y Mollejo son jugadores que tienen su potencial, jóvenes pero experimentados. Estamos satisfechos de los otros que han ido entrando como titulares en estos primeros partidos, pero ellos tienen posibilidades de ser titulares en este partido de Cartagena. Creo que hay que tener un núcleo duro, pero también hay que hacer algún tipo de rotación con futbolistas que cuando entran dan buen rendimiento. Es importante para que la plantilla este cohesionada", admitió Carcedo en su comparecencia.

El preparador logroñés, en estos albores del curso, trata de restar importancia a esta carencia goleadora para que no cunda la obsesión, sabedor de dónde se viene. "No noto ansiedad en la plantilla por no haber marcado. Insisto en que ha habido oportunidades de gol en los dos partidos, que hemos jugado ante dos equipos, Las Palmas y Levante, que son aspirantes a estar arriba en la tabla. Competimos bien, somos un equipo difícil de batir para los rivales", reiteró.

Esa tesis de ser díficiles para los adversarios, de conformar un Real Zaragoza rocoso atrás aunque en punta sea romo, tiende a acumular empates en exceso, lo que el año pasado ya se vio que acaba siendo tan insuficiente como nocivo en la clasificación. Así que Carcedo lanzó un guiño a lo que, en las circunstancias actuales de la plantilla (en un 85 por ciento gemela a la de la liga precedente), sería su objetivo. "Somos conscientes de que, evidentemente, con el empate no nos va a servir durante el año. La racha que debemos conseguir es la de no perder, pero con empates y victorias. Si lo logramos, el Real Zaragoza se irá posicionando en la clasificación y veremos todo su potencial", expuso a la espera del primer triunfo en el campo de Cartagonova.

En lo referente al propio partido ante los cartegeneros, Carcedo dejó su visión apriorística sobre lo que él aguarda vivir este viernes. "Espero un partido muy bonito para la afición. El Cartagena tiene un buen entrenador, Luis Carrión, que ya hizo el año pasado una estadística que define a su equipo: o ganan o pierden, empatan poco. Nada que ver con la trayectoria que teníamos nosotros, con los empates (hasta 20 acumuló el equipo aragonés, la mitad del torneo). Son un rival ofensivo, que propone buen fútbol. Intentaremos tener la pelota nosotros y, cuando tengamos que sufrir, nos agruparemos atrás para salir a la contra. Somos capaces de alternar ambas situaciones del juego", concluyó.