Real Zaragoza: un obligado paso al frente en ataque

Asumida ya la ausencia de Iván Azón este viernes en Cartagena, Juan Carlos Carcedo trabaja esta semana con un objetivo claro: encontrar la fórmula para perforar la portería rival. Después de dos jornadas de liga, el Real Zaragoza todavía no ha celebrado ningún gol esta temporada, a pesar de haber dispuesto de ocasiones manifiestas para conseguirlo. En este contexto de sequía anotadora, la figura de futbolistas como Giuliano Simeone, Juanjo Narváez o Víctor Mollejo cobra todavía más relevancia en el apartado ofensivo del equipo aragonés.

Ni con Álvaro Valles ni con Dani Cárdenas. En este inicio de competición, el Real Zaragoza no ha podido con los porteros de Las Palmas ni Levante. Está por ver si será capaz de superar en la tercera jornada a Marc Martínez, guardameta que, previsiblemente, este viernes defenderá el portal del Cartagena. Un dato: en las dos primeras citas del campeonato, el catalán ya ha recogido cinco veces el balón del interior de su portería…

La Ponferradina le endosó tres dianas en la jornada inaugural, mientras que el pasado fin de semana, en El Alcoraz, el conjunto murciano salió victorioso (2-3) a pesar de encajar dos goles oscenses. Nadie en toda la Segunda División ha encajado tanto como el próximo rival del Real Zaragoza. Solo el Málaga, anecdótico colista de la categoría en estos momentos, ha recibido los mismos goles en contra (5).

Con los números en la mano, la estadística refleja una evidencia: el Cartagena es un equipo vulnerable en el apartado defensivo. Una circunstancia, a priori, favorable para el conjunto de Juan Carlos Carcedo, incapaz por ahora de anotar un solo gol. Ante la prolongada baja de Azón, con el que el club no va a correr ningún riesgo a la hora de su reaparición, el técnico riojano no dispone de un solo delantero centro puro en la plantilla, que todavía está por cerrar en la recta final del mercado de fichajes.

“Con Iván Azón ya tendríamos alguna alternativa más. Muchas veces me planteo jugar con dos delanteros y en estos momentos no puedo. Si saco a Giuliano y a Narváez juntos, no tengo alternativas. Esperamos que Iván se pueda recuperar pronto y así tener alguna alternativa más", reconocía el propio entrenador el pasado sábado, consciente de la falta de efectivos en la zona de ataque.

Algo más que un empate

A la espera de que se materialice la incorporación de un delantero en los próximos días, es el momento de que futbolistas como Narváez, en la rampa de salida durante todo el verano, Simeone, que el curso pasado militó en Tercera División con el filial del Atlético de Madrid, o Mollejo den un paso al frente. Es una cuestión capital, necesaria si el Real Zaragoza quiere aspirar a algo más en las próximas jornadas que no sea empatar sin goles. Un resultado, el 0-0, que ya ha repetido en los dos primeros enfrentamientos.

Narváez, a pesar de contar con el cartel de transferible, ha sido la referencia ofensiva del Real Zaragoza en el inicio de la liga. Tanto en el estreno en Las Palmas como el pasado sábado ante el Levante, el ariete cafetero formó en la alineación titular. El colombiano, como acostumbra, se mostró activo y, por momentos, algo revolucionado, sin fortuna de cara a gol. En ambas citas, además, fue reemplazado por un Simeone que aguardaba su oportunidad desde el banquillo.

El argentino, voluntarioso en el esfuerzo y eléctrico en ataque, está disfrutando de sus primeros minutos en el fútbol profesional. Después de un testimonial debut en la élite con el Atlético de Madrid, Simeone quiere demostrar en Zaragoza que también sabe marcar en la división de plata del fútbol español, después de anotar 25 goles con el filial colchonero en Tercera RFEF.

El tercer futbolista llamado a tomar mayor protagonismo en ataque es Víctor Mollejo. El joven atacante, de 21 años, acumula dos suplencias consecutivas, aunque este viernes podría asomar en el once de Carcedo.