Iván Azón, descartado para el viernes en Cartagena

La rodilla izquierda de Iván Azón le duele a todo el zaragocismo. Probablemente también, el dolor ya se ha trasladado numéricamente a la tabla clasificatoria de la Segunda División, ese registro en el que no figura el buen fútbol desarrollado por el equipo que gestiona Juan Carlos Carcedo y sí la pobreza anotadora sin Iván Azón en el campo. Y es que el Real Zaragoza todavía no ha marcado gol tras los dos primeros careos careos del curso. Ha atrapado la mayor cantidad de puntos posible cuando no se marca, uno por partido. Evidentemente, Iván Azón es más necesario que nunca en el equipo aragonés.

La primera noticia de la lesión de Iván Azón no surgió hasta el domingo día 7 de agosto, cuando el Real Zaragoza iba a embarcar rumbo a Gerona para disputar uno de los test más importantes de la pretemporada, pues enfrente había un rival de Primera División. Le dolía la rodilla izquierda al ariete zaragocista, consecuencia de un golpe que pudo haber llegado en los últimos entrenamientos. Incluso pudo haber sucedido en el encuentro disputado antes de ir a Gerona, ante el Betis en Málaga el día 3 de agosto, partido indicador en la pretemporada zaragocista. Fuere contra el Betis o con posterioridad, hasta el día 7 no se encendieron las alarmas, cuando el Real Zaragoza salió hacia Gerona sin su gran referencia ofensiva.

Iván Azón no se entrenó con el núcleo central de la primera plantilla tras el regreso de Gerona. Y tampoco viajó a Canarias para medirse con Las Palmas. Mientras el Zaragoza intentaba rascar y Cristian Álvarez agarraba un punto con un paradón en los minutos finales, el ariete ya había iniciado la rehabilitación, con mucha bici y piscina. Tampoco pisó el campo junto a sus compañeros la semana pasada, donde continuó con la terapia, además de la comprobación de su estado, siendo sometido a una resonancia magnética nuclear. A la espera de los resultados de la resonancia, Iván Azón tampoco compareció en el estreno en La Romareda ante el Levante. Como ante Las Palmas, el Zaragoza plantó cara, incluso fue superior durante la primera media hora. No ganó, sencillamente, porque fue incapaz de marcar.

En la rueda de prensa posterior al careo en el campo, Carcedo lamentó la ausencia de Azón. Con solo dos delanteros (Narváez y Giuliano), ni con dos delanteros podía jugar de salida el conjunto aragonés, pues nada de pólvora le quedaría en el banquillo. Carcedo, desde luego, también lamenta más que nadie la baja por lesión de Iván Azón, mientras espera el fichaje de otro delantero.

El lunes tampoco se entrenó con el grupo Iván Azón, que siguió evolucionando con su proceso rehabilitador. Afortunadamente, los resultados de la resonancia fueron favorables. Iván Azón no está para jugar todavía, ni siquiera para entrenarse junto a la primera plantilla al ritmo de la primera plantilla; pero la mejoría de la dolencia es evidente. En este contexto, sigue siendo altamente improbable que el jugador toque balón durante esta semana. O sea, está descantado para abanderar el ataque aragonés el próximo viernes en Cartagena.

El calendario de su rehabilitación, siempre sujeto a su evolución, prevé un regreso al campo para el mes de septiembre. Iván Azón no está descartado para el encuentro fijado el día 4 en La Romareda ante el Lugo, pero su más probable fecha de vuelta bien podría ser en la siguiente semana, el día 11, en la visita a la Ponferradina. Hasta entonces, el Zaragoza tendrá que alimentarse de otro goleador.