Azón y su lesión de rodilla: "no sabemos todavía lo que tardará", dice Carcedo

Iván Azón, su baja por lesión en la rodilla izquierda, un parte médico escueto hace dos semanas que habla de un traumatismo en el cóndilo femoral descartándose lesiones a nivel meniscal y ligamentoso, la situación de 'duda' permanente de cara al siguiente partido pero que no se sustancia viéndolo entrenar con el resto del equipo... es la comidilla del zaragocismo desde que el delantero centro canterano se cayó del último viaje de pretemporada, a Gerona, el pasado día 7 de agosto.

No jugó ante los gerundenses, no pudo viajar a Las Palmas y, por ahora, tampoco estará en el estreno ante el Levante en La Romareda este sábado. No hay más información oficial sobre su caso ni sobre su evolución. Por ello, Juan Carlos Carcedo ha sido preguntado este viernes en la previa al primer duelo como locales ante los levantinistas.

"Fue un golpe fuerte y le ha afectado un poco. No sabemos todavía lo que tardará", respondió con cautela el entrenador, principal sufridor de la ausencia del único '9' puro de la actual e incompleta plantilla, a falta de 13 días para el final del mercado invernal y con fichajes (y varias salidas) aún por consumarse desde el área deportiva).

Carcedo dejó gotas de optimismo después de dejar en evidencia la falta de concreción sobre el momento del regreso de Azón. "Está en los plazos, no va a tener ningún tipo de recaída ni nada por el estilo. Pero es un golpe que le impide un poco hacer la flexión de la rodilla. Iremos viendo. Estamos intentando hacer todo tipo de trabajos sin impacto para que mejore lo antes posible, pero hay que esperar todavía", remató su respuesta el técnico zaragocista.

La vuelta de Azón al trabajo normal, por lo tanto, queda suspendida en el tiempo sin una pauta clara a la que aferrarse. Si todo fuese bien, puede se cosa de un par de semanas, entre retomar los entrenamientos rutinarios y entrar en dinámica de juego. Pero si se ralentiza el proceso de rehabilitación (un posible edema óseo, por ejemplo, es un inconveniente importante en este tipo de dolencias), Azón podría estar fuera del equipo un tiempo más largo del previsto en un principio.