El golpe en la mesa de Carcedo sobre las salidas, el fichaje del '9' y el fin del mercado

A falta de menos de 7 días para el cierre de la persiana de compras y ventas de jugadores en este verano de 2022, hecho que ocurrirá a las 00.00 del próximo 1 de septiembre (el jueves que viene), el entrenador del Real Zaragoza eleva el tono de sus sugerencias para perfilar una plantilla demasiado provisional. Se ha pasado toda la pretemporada, ha comenzado la competición oficial y muchos de los deberes de finales de mayo siguen pendientes en cuanto a salidas del equipo y fichajes.

Juan Carlos Carcedo, en la rueda de prensa de antesala del tercer partido liguero en Cartagena, reconoció su reiterada labor de 'pater familias' con los diversos jugadores que están advertidos desde junio de que deben de marcharse del club y, sin embargo, aún no lo han hecho.

“Yo deseo lo mejor a los jugadores que tenemos en la plantilla. Pero he intentado ser claro y ser honesto explicándoles a algunos jugadores las posibilidades que tienen de jugar o no. A partir de ahí, y entiendo también a cada uno de ellos, en lo profesional y lo personal. He tenido varias conversaciones con todos. Aún quedan días de mercado y ojalá que encuentren lo mejor”, dijo Carcedo en un último giro de tuerca dirigido a los Nick Buyla, Lasure, Clemente, Narváez, Petrovic, Larrazabal...

“Yo les he dicho que no es un tema tanto de capacitación como de número. Tenemos solo la posibilidad de 25 fichas y no entramos todos. Cada uno de ellos ya lo sabe. He tenido varias conversaciones personales y confío en que aquellos que tienen que salir encuentren la mejor salida”, apostilló al respecto.

El imprescincible fichaje de un '9' goleador (entre otros)

Nunca hasta este jueves, 25 de agosto, Carcedo había emitido queja alguna o excusa sobre la carencia evidente de jugadores en la línea delantera. El riojano ha dado un paso en su análisis de situación: “La baja de Iván Azón nos ha trastocado. Sobre todo por el asunto de la cantidad, pues solo estamos teniendo útiles durante estas semanas dos delanteros. A la hora de hacer algún cambio, de poner un sistema diferente, estamos cojos en ese sentido”, reprochó.

“Yo sé que el club está trabajando para fichar un ‘9’. Mientras tanto, nos centramos en intentar mejorar con los jugadores que tenemos ahora. El club tiene que hacer su trabajo y seguro que lo está haciendo”, añadió a su exposición del presente del equipo en la zona del gol, donde espera con ansiedad la contratación de un delantero centro cualificado (entre otros) cuanto antes.

Una crítica a la normativa contra natura de La Liga

También fue novedad escuchar en boca del entrenador del Real Zaragoza una crítica abierta a la situación contra natura que se consuma año tras año en agosto en el inicio de la liga y el cierre del mercado, que no van sincronizados con la lógica como pauta. Que haya hasta 3 jornadas con las plantillas por cerrarse, 9 puntos que pueden ser cruciales para una clasificación final en mayo, es una incongruencia de la que nadie suele quejarse aunque la lamente.

“Creo que todos los profesionales pensamos lo mismo: cuando se empieza la competición, se debería cerrar ya el mercado. Si no, al final, como no se ponen de acuerdo (La Liga (LFP) y quienes gobiernan el fútbol europeo), esto es lo que hay. Los que tienen que arreglar esto son los que lo tienen que arreglar. Pero esto es lo que hay; los entrenadores lo sabemos y no podemos hacer nada. Hasta el 1 de septiembre vamos a estar pendientes de cualquier entrada o salida”, expuso Carcedo sin querer profundizar más en un asunto que adultera una parte del torneo indiscutiblemente.