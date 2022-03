Un partido de máxima dificultad ante el Fuenlabrada, muy distinto al del Almería

Dos veces dijo Juan Ignacio Martínez 'Jim' este miércoles, en rueda de prensa, que el partido del Real Zaragoza ante el Fuenlabrada de la noche del viernes en La Romareda es "muy complicado". En tres ocasiones, y con énfasis, lo definió como "muy difícil". El alicantino advirtió de que no quiere "ponerse la venda antes de ninguna herida", pero que es necesario que todo el zaragocismo, de dentro y fuera del vestuario, sepa que el rival madrileño, por más que sea el penúltimo clasificado y tenga síntomas de cianosis en las últimas semanas, va a presentar dura oposición a los zaragocistas en su búsqueda de la cuarta victoria consecutiva, tercera enlazada como locales, en caso de darse.

Jim subrayó una vez más aquello de que "en Segunda División todo es muy igualado" y que no caben favoritismos ni confianzas en rachas buenas, como la que acaba de agarrar el Real Zaragoza en las últimas dos semanas y media. Así que, en sus breves pinceladas sobre el perfil del choque que espera ante los del sur de Madrid, que además estrenarán a su tercer entrenador del curso, José Ramón Sandoval, que relevó al destituido Sergio Pellicer (quien en su día sustituyó a José Luis Oltra), dejó varios datos a tener en cuenta, algunos relativos a los nombres propios de la plantilla aragonesa.

“El balón parado del Fuenlabrada es algo a tener en cuenta y no podemos darles muchas opciones de que nos hagan daño. Habrá que estar muy atentos. Son jugadas que te dan muchos puntos, como nos está ocurriendo últimamente a nosotros, pero que también te los pueden quitar”, avisó en voz alta Jim. En efecto, una de las armas más peligrosas de los azules del Fernando Torres son los córneres y las faltas volcadas al área rival.

Al contrario que ocurrió el último día ante un mandón Almería, Jim se apresta a diseñar un partido táctico, en el que el adversario no apueste por la posesión del balón y adopte posturas mucho más conservadoras como método básico. “Ellos se repliegan, cierran espacios, juegan al contragolpe para castigarte cuando cometes un error. Sobre todo, ante estas circunstancias, debemos ser nosotros, confiar en nuestro juego. Va a ser muy difícil ganarles”, advirtió Jim.

Francho, Grau, Azón, Sabin Merino, Petrovic, Eugeni...

Jim, a instancias de diferentes preguntas desde la bancada de la prensa, dibujó la situación de algunos de los jugadores importantes de la plantilla en los prolegómenos de este Real Zaragoza-Fuenlabrada del viernes. De primeras, abordó el caso de dos centrocampistas titulares en la fase victoriosa reciente que están entre algodones, tratados por los fisios, y también el del punta Nano Mesa, con los músculos de cristal en los últimos meses. “Francho y Grau están renqueantes, con unas sobrecargas musculares que hay que prevenir. Nano, tras dos semanas fuera por lesión, está entrando poco a poco con el grupo, trabaja partes sí y partes no. Ante el Fuenlabrada podré contar con casi todos”, dejó en el aire, dando a entender que quizá este último no llegue a tiempo.

El jugador de moda en las últimas semanas es Iván Azón. El ariete canterano, que ha visto la luz del gol tras siete meses sin anotar, se ha erigido en una referencia obligada por sus tantos decisivos, ganadores, simbólicos en la salida del atolladero del equipo. “Azón es un futbolista joven, más allá de si está para ser titular o ser un revulsivo. Nos alegramos enormemente de que se familiarice con el gol. Es un chaval que lo ha pasado mal. Ha marcado ahora goles importantes después de ser analizado durante mucho tiempo porque no marcaba. Lo veo como un jugador de la plantilla, joven, que evidentemente tiene que ganar experiencia para ser un jugador de futuro”, describió Jim al ser preguntado por el rol de Azón en lo sucesivo.

Otro delantero, Sabin Merino, refuerzo de invierno que aún no se ha estrenado en el arte del gol como zaragocista, también es foco de atención, aunque en otro sentido distinto al de Azón. Jim defendió la figura del vasco. “De Sabin, lo más importante es que no lo estáis cuestionando (se dirige a la prensa). Lo cual significa que estáis viendo cosas buenas. Da cosas para el equipo, aunque es cierto que los jugadores de la delantera viven del gol. Él hace otras muchas cosas para beneficio de los compañeros, nos está dando mucha profundidad, muchos desmarques de ruptura… le honra su trabajo”, defendió Jim a su pupilo mientras se aguarda su primer gol blanquillo.

Y, por fin, se le preguntó a Jim si es posible ver a los cuatro centrocampistas del momento juntos en un mismo once inicial. El entrenador no aclaró nada al respecto. “Petrovic, Grau, Francho, Eugeni… le he dado una vuelta al centro del campo desde que tenemos tocados a Francho y Grau. Quiero ver cómo mejoran para tomar la decisión final”, concluyó.