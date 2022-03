Cuando el banquillo funciona, el Real Zaragoza de Jim se hace grande

Álvaro Giménez a Las Palmas y Azón al Sporting en Gijón y, el viernes, al Almería, marcaron goles claves en las tres últimas victorias del Real Zaragoza... saliendo desde el banquillo. Al principio de la liga, Vada (en tres ocasiones) y el propio Giménez ya habían hecho lo propio para sumar puntos de gran valor en Alcorcón, Fuenlabrada, Girona y Burgos. Hasta 17 puntos de los 39 que lleva el Real Zaragoza hoy se han consolidado con goles de suplentes. Pero, lamentablemente, este recurso no ha sido lo habitual.

Aquel viejo adagio de que un partido de fútbol lo juegan once contra once quedó bastante obsoleto hace tiempo, décadas. Fue con la aparición de las sustituciones a finales de los sesenta, primero dos, más tarde tres en cada equipo. Desde hace dos campañas, ítem más, se ha convertido en un arcaísmo, una vez se impuso la ampliación de hasta cinco cambios por bando para paliar, entonces, los efectos de la pandemia de covid-19 en su momento más álgido de afección a la población, cuando el fútbol se reanudó bajo mínimos. Esta variación del reglamento parece haber venido para quedarse.

Los datos de los goles de suplentes este año. HA

El Real Zaragoza, en las dos últimas campañas, bajo las influencias directas sobre el juego que origina este nuevo modelo, no ha sabido desenvolverse bien. Dicen los técnicos que tantas opciones de cambios benefician enormemente a las plantillas potentes y, claro, ahí no está la zaragocista hace tiempo por razones obvias de falta de presupuesto, de limitaciones de techo salarial y, también, de acierto en las respectivas direcciones deportivas para conformar vestuarios largos y con muchas piezas de un cierto nivel.

El momento presente, este que hace vivir hoy al zaragocismo la segunda resurrección de la temporada desde la parte baja de la clasificación a base de tres triunfos consecutivos, presenta al respecto este curioso dato que resulta digno de análisis. Y es que, en esas tres victorias recientes, en cada una de ellas, ha habido un gol decisivo que ha llegado procedente de un suplente incorporado al juego en marcha.

El éxito ante Las Palmas llegó con el 2-1 firmado por Álvaro Giménez, sustituto de Sabin Merino apenas cuatro minutos antes de anotar. La extraordinaria victoria en El Molinón la rubricó Azón en el último instante del aumento con el 1-2 final, después de que el ariete canterano relevase al mismo Sabin Merino a falta de media hora. Y el pasado viernes, en el 2-0 frente al Almería, el propio Azón hizo el segundo tanto para sentenciar al gigante andaluz tras haber entrado al campo en vez de Eugeni once minutos antes.

La gestión del banquillo, clave

Cuando el banquillo funciona, el Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ se hace grande, crece, mejora ostensiblemente y logra rentas de ello. Cuando quienes asoman a la trama de los partidos desde su rol de suplentes sintonizan bien la onda que requiere el juego de ese día, el equipo obtiene buenos réditos.

Por el contrario, cuando la gestión de la gente del banquillo no ha sido buena o la adecuada, algo que ha ocurrido durante demasiadas jornadas en este curso, el Zaragoza se ha desvanecido en los segundos tiempos, cautivo de sus carencias y, a la par, superado por las mejoras que los entrenadores rivales sí han ido introduciendo en el equipo de enfrente, sustitución a sustitución, hasta cinco.

Los segundos tiempos del neofútbol posmoderno tienden al alboroto. Que haya hasta 10 cambios entre los 22 jugadores iniciales asemeja más la ficha de cualquier partido a la de un amistoso de verano de los de siempre. Pero así es ahora la competición. Y los entrenadores han de aprender con celeridad a manejar estos resortes para que, esas mutaciones progresivas en el reparto de jugadores y en las variaciones tácticas puntuales que se ejecutan con las sustituciones, sean útiles, rentables y decisivas para ganar o puntuar. Si no es así, el efecto es el contrario: un galimatías sin sentido que rompe el guion principal y lleva al equipo a un lío mental irremediable.

Por supuesto, también los jugadores tienen mucho que decir en este sentido. Hoy en día, cada vez más, un futbolista profesional ha de asumir que no todo consiste en ser titular. En Segunda División, más que en la élite más élite, hay pocos que puedan presumir de ser indiscutibles. Y, por ende, tan importantes para el equipo son los 45, 60 o 65 minutos que pueda aportar un futbolista en el once inicial como los 45, 30 o 25 (incluso menos) que debe darle al grupo quien salta al césped como suplente un día cualquiera. El fútbol se ha convertido en pura estrategia militar, en un diseño de acciones y reacciones, de maniobras sobre el plano con efectos inmediatos. Los cambios no se hacen por hacerse. No son tan secundarios como cuando eran dos o tres. Esto se parece cada vez más al baloncesto o al balonmano.

17 puntos con goles de reservas

Lo acontecido en el Real Zaragoza de las tres últimas jornadas con los goles aportados desde el banquillo por Álvaro Giménez y Azón (2) ha sido una segunda edición positiva de algo que ya hizo el equipo al inicio de la liga y que quedó como espejismo, pues desapareció su efecto durante casi cuatro meses de forma nociva. Entonces, Vada hizo hasta tres dianas como revulsivo sustituto: en Alcorcón (victoria 1-2), en Fuenlabrada (1-1) y en Girona (1-1). Y de la primera crisis ya se salió gracias al gol de suplente de Álvaro Giménez en Burgos (0-1). Jim tiene hasta mayo para evitar que este mecanismo se le vuelva a disolver como un azucarillo.