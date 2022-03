Bermejo: "Hay que aprender de la otra vez que ganamos tres partidos, vinieron momentos complicados"

Sergio Bermejo pudo estar a estas horas jugando en China pero sigue en el Real Zaragoza. En el mercado invernal fue sugerida su salida y su entorno de representación le encontró una oferta económicamente excelente en el singular fútbol chino. Pero aquello no salió adelante por causas, en buena medida, ajenas a su voluntad. El interior y mediapunta madrileño (getafense) sigue pues con su '22' a la espalda en el cuadro zaragocista acabando su segundo año como blanquillo.

Este martes ha sido el primer portavoz de un vestuario que respira aire puro tras salir de atolladero del fondo de la clasificación a través de tres triunfos consecutivos (Las Palmas, Gijón y Almería). "Las tres victorias conscutivas nos hacen estar más tranquilos, no solo en la tabla, sino también en cuanto al nivel del juego. Hemos dado un paso adelante y tenemos que seguir aprovechando este momento bueno para seguir consiguiendo más triunfos", destacó Bermejo sin más alardes.

La igualdad de la competición en Segunda División y los siete meses de sufrimiento casi constante del Real Zaragoza invitan, también dentro de la caseta de los profesionales, a la cautela máxima ante el futuro inmediato. "Esto son las dinámicas del fútbol. Y hay que saber sacarles provecho cuando llegan buenas, tanto como colectivo como individualmente", subrayó Bermejo antes de dar su particular opinión sobre el hecho clasificatorio, en el que el equipo se ha ido 10 puntos por encima de la zona de descenso y se ha acercado a 7 puntos de las plazas de promoción de ascenso.

"La clasificación, al final, es solo un número. Pero sí es cierto que con estos últimos tres partidos hemos dado un salto y nos hemos distanciado de abajo. Pero hay que seguir trabajando pensando que cada jornada es una final. Y cuando acabe la temporada... ya veremos dónde estamos", aseveró el menudo jugador zaragocista, sin mojarse sobre cuál es el objetivo principal ahora mismo. Todo el mundo está escaldado al respecto.

Y, en la frase con mayor enjundia de su comparecencia ante la prensa, Bermejo dejó en el aire la idea principal que se está expandiendo en el grupo desde el primer entrenamiento de la semana en boca del entrenador, Juan Ignacio Martínez 'Jim': "Tenemos el ejemplo de la otra vez que conseguimos tres victorias seguidas. Y después vinieron momentos complicados. Tenemos que aprender de aquello".

Esta trilogía de victorias, en efecto, ya tuvo un episodio similar a mitad de la primera vuelta y no se supo navegar con el viento a favor, precipitándose de nuevo el equipo al barrizal de la pelea por la salvación y la elusión del descenso hasta hace solo 15 días. Este último lema es el de cabecera en las mesillas de noche de cada futbolista en lo sucesivo: no volver a caer víctimas de la autocomplacencia pues aún no está nada solucionado, aunque tenga muy buena pinta después de tanto padecimiento reciente.

Y sobre lo de China, Bermejo hizo una apostilla final. "Quiero dejar claro que ni el club me dijo que me buscara equipo en ningún momento ni yo declaré que quería salir del Real Zaragoza. Mis agentes sí trasladaron al club y a mí esa propuesta, pero son cosas del mercado, cosas que pasan. Al final, después de valorarlo todo, la decisión fue quedarme". O sea, un sí pero no, un no pero sí, algo que existió de forma cristalina y que, una vez abortado, ahora es conveniente tratar de suturar por parte del jugador. Con esta explicación tan vaga, la cicatriz se va a ver siempre.