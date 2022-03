La reacción del Real Zaragoza vista desde la experiencia

Vive el zaragocismo días de alegría, de bálsamo tras muchos meses de zozobra. El equipo que dirige Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ ha salido de la zona baja de la tabla hacia terrenos más firmes y seguros. Miles de seguidores siguen con atención lo que va a suceder en las últimas 12 jornadas. Ahora en tierra de nadie, a siete puntos de la promoción y con el peligro alejado a 10 de distancia, el debate admite muchas tesis. En HERALDO traemos seis de ellas, de media docena de futbolistas que protagonizaron centenares de episodios en distintas épocas, siempre en Primera División. Canario, Rico, Pérez Aguerri, Señor, Morgado e Isidro Villanova analizan la situación desde la experiencia.

Darcy Silveira 'Canario' | Jugador del Real Zaragoza 63-68:

«En los últimos dos partidos he visto cosas distintas,más pelea, más implicación»

El ‘magnífico’ Canario, el más veterano del elenco, es habitual en las gradas de La Romareda. «Yo llevo viendo toda la temporada a un equipo muy apático, no me gusta cómo juega al fútbol. El Zaragoza no tiene el fútbol suficiente como para pensar en ganar muchos partidos por sus propias cualidades. El día de Las Palmas, la primera de las tres victorias seguidas, el partido fue muy flojo durante infinidad de minutos, con un equipo nervioso, sin dar una a derechas después del descanso. Y, sin embargo, ellos fallaron el 1-2 a puerta vacía cuando parecía que iban a ganar con facilidad y, seguido, nosotros marcamos el 2-1 en un córner. Así es la suerte en esto del fútbol. Es un ejemplo de la poca confianza que da este Zaragoza, aunque gane de vez en cuando», afirma el brasileño con firmeza.

Darcy, campeón de Europa, de España e internacional con la ‘Canarinha’ de Pelé, nunca va con medias tintas. «Me alegro mucho de estos 9 puntos seguidos logrados en estas dos semanas, pero eso no quita para que sea crítico con el nivel de fútbol que nos están dando. Yo me aburro y sufro mucho. En los dos últimos partidos, en Gijón y en la segunda parte con el Almería, sí que vi cosas distintas, más pelea, más implicación de los jugadores. Así tendría que ser siempre. Yo lo echo mucho en falta», insiste en su opinión.

«Para defender al Real Zaragoza hacen falta jugadores que tengan un mínimo de categoría. No podemos estar siempre sufriendo por no bajar, jugando en Segunda División, esto no se ha visto nunca. Lo paso muy mal. El fútbol son goles. Y este Zaragoza lleva dos años que no sabe marcar goles. ¿Cómo puede ser esto? No tiene explicación. Me gustaría que siguieran las victorias ante el Fuenlabrada este viernes. Pero siempre tienes la mosca detrás de la oreja con este equipo. Espero que en los últimos 12 partidos no pasemos ningún apuro para la permanencia y a ver si viene otro año mejor», concluye.

José Luis Rico | Jugador del Real Zaragoza 68-77:

«Este Zaragoza ha jugado muchos meses con miedos. Ahora, es precisa más confianza»

Rico fue el ‘2’ de los Zaraguayos y debutó antes con los Magníficos. Un lateral de leyenda que sigue de cerca el devenir zaragocista. «Veo que el equipo ha entrado en una buena racha en los tres últimos partidos, por esas cosas que tiene el fútbol, que a veces te da y otras te quita sin explicación razonable. Por delante, hemos vivido infinidad de partidos en los que no se veían aspectos positivos y llegamos a creer que estábamos hundidos. Gracias a Dios, el fútbol tiene salidas donde no parece haberlas. En 15 días, el optimismo ha surgido de la nada», reconoce un pionero de los ‘carrileros’ largos en la banda.

«Espero que los futbolistas se vengan arriba. Cuando ocurren reacciones así, en el campo te atreves a hacer cosas que antes evitabas. Este Zaragoza ha jugado muchos meses con miedos. Es preciso que vuelvan a tener confianza y moral. La lógica es que vayan a un juego más calmado, sin nervios. Y así será más sencillo salir de los problemas clasificatorios. Ahora se han adquirido unos puntos de distancia con la zona baja que hacen pensar que ya estamos salvados del todo. Pero aún falta sumar más. Y lo de mirar hacia arriba, yo lo veo muy complicado. Hay que hacer pie en la categoría, alcanzar los puntos necesarios lo antes posible, y dejarnos de otras cuestiones. La gente, todos, hemos estado muy asustados desde que la liga empezó. Irse al otro lado y pensar en el ascenso ahora no tiene sentido», razona Rico.

Félix Pérez Aguerri | Jugador del Real Zaragoza 77-82:

«Creo que el Zaragoza sítiene posibilidades reales dealcanzar los ‘play off’»

Pérez Aguerri es un estudioso del fútbol, un buen tertuliano y opinador de los que se compromete.

«La Segunda División siempre te da una segunda oportunidad para cualquier objetivo. Y estamos viendo otro caso más en la piel del Real Zaragoza, después de un año de mucho sufrimiento. De repente, asoma una posibilidad favorable para poder aún engancharte a la pelea por el ascenso a través de la promoción. Estas tres victorias pueden ser más importantes de lo que parece si se sabe administrar ahora el ambiente», considera el excentrocampista.

Félix presenta la postura más optimista de todas. «Creo que el Zaragoza sí tiene sus posibilidades reales de alcanzar los ‘play off’. Para ello no ha de decaer el espíritu competitivo en adelante. Opciones de pelear por la 6ª plaza las hay, se trata de seguir con la actual inercia, no bajar el pistón. Pero pesa tanto aquí el asunto del ascenso que esto, en un momento determinado, se le puede volver en contra. Esto ya lo hemos vivido antes. Hay que cuidar mucho el aspecto mental después de todo lo sucedido en este año tan difícil», asegura.

Y concluye su parecer: «La suerte es siempre clave en el fútbol. Sin fortuna no hay éxitos. Y en los últimos tres partidos ha habido mucha. Han sucedido unas cuantas cosas que, si se hace una lectura buena, se deben aprovechar. Ahora estamos con todo a favor. Los que salen del banquillo marcan goles claves. Los rivales fallan con estrépito y lo sabemos aprovechar. Hay que creer para poder alcanzar un objetivo. Y matemáticamente, insisto, aún es posible»

Juan Antonio Señor | Jugador del Real Zaragoza 81-90:

«Doy mucho mérito a las tres últimas victorias, el envoltorio no era el mejor para un equipo»

Juan Señor expone su primer pensamiento al respecto. «Viniendo de donde venimos, de cómo está estructurado el equipo, de todas las noticias ajenas a lo puramente futbolístico… no sé cómo puede reaccionar el Real Zaragoza en los últimos 12 partidos. Todo esto puede tener su influencia, por lo mal que lo hemos pasado desde agosto, por las carencias manifiestas de la plantilla en estos meses y por lo que puede y va a venir en lo societario. En este marco, yo les doy mucho mérito a las tres últimas victorias seguidas, justamente por este envoltorio, que no era el mejor para un equipo», afirma.

Y prosigue el centrocampista internacional. «Es imprevisible cómo van a acontecer las últimas jornadas porque no estamos ante un Zaragoza superior a los rivales ni aun en las victorias, que se han dado por esas cosas que tiene el fútbol de inexplicables. De repente, con cuatro chicos de la cantera, con la falta de cinco titulares de peso, eres capaz de ganar lo que antes perdías. Sin jugar a un alto nivel se han sacado triunfos que otros días se han escapado haciendo lo mismo o parecido. Pero hay que tener en cuenta que, por lo mismo, otros días puedes perder de nuevo. Falta consistencia. Cuando un partido del Real Zaragoza empieza, todo es una interrogante absoluta», considera Señor.

«El equipo juega a que pasen pocas cosas y, si golpeas primero, tienes muchas posibilidades de poder ganar; pero si te golpean a ti primero, lo normal es que no remontes y caigas. Así es esta temporada, por encima de merecimientos futbolísticos. Los partidos del Zaragoza giran en torno a las penalizaciones de los errores. En unas, los propios para perder; en otras, los del rival para ganar, como en las últimas jornadas».

Juan Morgado | Jugador del Real Zaragoza 81-84:

«Es normal que tengamosrecelos, este es un Zaragoza muy raro de comportamientos»

El último gran líbero del Real Zaragoza, antes de que se extinguiera esa maravillosa posición táctica de las pizarras del fútbol, es un fiel seguidor, muchas veces en la tribuna, del equipo donde se jubiló como delegado. «A mí me han extrañado mucho estas tres victorias seguidas, tanto como me han alegrado. Porque eran ante equipos ‘a priori’ potentes y veníamos muy tocados. Pero el fútbol tiene este tipo de situaciones que se dan sin mayor explicación lógica. Así que, cuando es para bien, solo queda celebrarlo y pensar que igual todo lo mal que lo hemos pasado termina bien», apunta con su habitual sinceridad Juan.

«Yo no le veo a este Real Zaragoza esa regularidad necesaria para pensar en que es posible aún pelear por entrar en la promoción. No me imagino a este equipo ganando muchos partidos en los 12 que restan para el final. Tendrían que aflojar muchos equipos que llevamos por delante, todos a la vez, y nosotros apretar sin parar. Sería un cambio radical de las cosas que, después de tantos meses de calvario, no me imagino», dice.

«Ya ganamos tres partidos seguidos en la primera vuelta y, enseguida, el equipo volvió a caerse. Así que es normal que tengamos recelos. Es un Zaragoza muy raro, de comportamientos anormales. El deseo mío es otro, lo mejor, pero lo que estoy viendo durante la temporada va en otro sentido, lamentablemente. Confío en que, si son capaces de entrar en una dinámica de cierta regularidad, podamos lograr la permanencia pronto y nos podamos centrar ya en el año que viene. Lo de llegar a los seis primeros puestos… como que no», reitera Morgado.

Isidro Villanova | Jugador del Real Zaragoza 87 y 91:

«En lo que falta, es importante conseguir los puntos de la salvación, entre 45 y 50. Sin más»

Isidro Villanova, el que fuera defensa central en tiempos europeos de finales de los 80, también es un ex con visión muy analítica de cualquier cosa que afecta al Real Zaragoza. «Se vuelve a demostrar otra vez que el fútbol es cosa de dinámicas y cuando menos optimismo había entre el zaragocismo han surgido tres victorias consecutivas. Ya pasó en la primera vuelta. Así que de repente surge una fase de tranquilidad que se debería aprovechar para tener algo de estabilidad en un año malo. En los 12 partidos que faltan, lo importante será conseguir cuanto antes los puntos de la salvación, que creo que estarán entre 45 y 50. Sin más», expone.

«Además, si se logra pronto la puntuación de la permanencia, dará pie a preparar con pausa la temporada que viene, con todos los cambios que se avecinan al margen de lo deportivo. El tiempo es vital en esto. No interesa estar pendiente de la clasificación hasta el último día. Esto que ha sucedido en estos 15 días es crucial por esto mismo», añade.

«Hay muchos equipos por delante como para pensar que alcanzar la 6ª plaza sea una opción real. En este último cuarto de la liga hay varios más consolidados que van a echar el resto: Girona, Ponferradina, Cartagena incluso... No veo al Zaragoza capacitado para, de repente, empezar a ganar partidos sin parar. La distancia con esos equipos no es tanto numérica, sino de sensaciones futbolísticas. Ahí es más amplia. Los veo superiores a todos»