Jim: "¿La promoción?, cada vez que hemos hecho cuentas ya sabemos lo que ha pasado"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, afronta el nuevo partido del equipo, el viernes a las 21.00 en La Romareda ante el Fuenlabrada, con una calma que todo el zaragocismo habría firmado con sangre hace solo 20 días. Lo que entonces se antojaba una final por la salvación para los dos equipos, ahora, gracias a las tres victorias consecutivas ante Las Palmas, Sporting y Almería, es únicamente un partido crucial y decisivo para los madrileños, que llegan penúltimos en la tabla y con el estreno de su tercer entrenador del curso, José Ramón Sandoval, en plena histeria y desesperación al ver que pueden descender a Primera Federación en un par de meses de no mediar una reacción.

"Como equipo, estamos en alerta"

"Lo que nos pasó en la primera vuelta, cuando ganamos también tres partidos y luego nos volvimos a caer, es una alerta que tenemos todos. Lo hemos comentado en el vestuario. Como equipo, estamos en alerta. Porque, además, viene un rival que engaña. No es el Almería, que desde el principio era indiscutible que era un grande, un favorito porque la clasificación no engaña, pero el Fuenlabrada... no quiero ponerme la venda antes de la herida, pero va ser un partido muy difícil, muy difícil. No podremos cometer ningún error y estar con las orejas muy tiesas", enfatizó Jim en su primera respuesta.

"Hemos tenido una temporada, vamos a decirlo, desilusionante"

A medio camino entre los puntos de la salvación y de poder llegar a la 6ª plaza, que da pie a jugar la promoción de ascenso, Jim dijo esto a falta de 12 partidos para el final de la liga: "Queremos tomarnos esto con calma. Hemos tenido una temporada, vamos a decirlo, muy desilusionante. Sabemos que es muy difícil ilusionarnos con muchas victorias, pero por qué no. Dentro de la dificultad, de la adversidad, de la cantidad de obstáculos que hemos tenido, de que nuestra profesión nos hace estar siempre en el alambre, con tanta tensión como hemos sufrido, ahora es el momento de reivindicarnos. Y para eso tendremos que correr, pelear, sacrificarnos. Porque el rival viene jugándose la vida", expuso con intención Jim.

El alicantino subraya que del asunto de la pelea por la cabeza de la clasificación, en la caseta del Real Zaragoza, no se dice una sola palabra. "De ese asunto no hablamos. Cada uno tenemos en la cabeza una cosa distinta. Yo no puedo decir nada después de una temporada en la que hemos estado en tantas dificultades, ahora no es normal decir 'ahora vamos a luchar por el play off', cada vez que hemos hecho cuentas ya sabemos lo que ha pasado", aclaró.

El preparador blanquillo, por segunda vez en 10 días, debe acometer un partido ante un contrincante con entrenador nuevo, lo que rompe cualquier labor de informes previos. Ya le pasó en Gijón, cuando Martí debutó tras relevar a Gallego. Ahora, Sandoval toma el banquillo dejado hace horas por Pellicer. "En el caso de Sandoval es distinto porque él ya estuvo en el Fuenlabrada hace poco, hace solo dos temporadas. Y hay muchos jugadores del equipo que lo conocen. Es un técnico que tiene sus métodos y los conocemos, aplicados además en este mismo vestuario. Modificará cosas y nos cambia nuestro informe, es evidente. Pero creo que lo más importante el viernes desde el prisma de Sandoval será la motivación que va a darle a su grupo. Lo conozco bien, transmite mucha pasión", dijo al respecto Martínez.