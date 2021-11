Yanis, la rareza entre los fichajes del Real Zaragoza, pide una oportunidad

César Yanis se empieza a reivindicar in voce, pasados ya los primeros tres meses de competición. Yanis es el octavo pasajero... del vagón de ocho fichajes llevados a cabo por el Real Zaragoza en el pasado mercado de verano. El panameño, que cumplirá los 26 años en la víspera de San Valero, ha vuelto de la tercera ventana FIFA que lo ha llevado a Centroamérica por tercera vez desde su contratación por el club zaragozano con ganas de pedir una oportunidad. Así están las cosas, casi en diciembre, con este extremo menudo, peso mosca pero de fútbol rápido y eléctrico por lo que se adivina, cuya llegada al Zaragoza es, por ahora, una cuestión anormal desde el primer momento en el que el director deportivo, Miguel Torrecilla, dio el paso de ficharlo.

Yanis apenas ha asomado en 65 minutos con su camiseta zaragocista, la del dorsal 19. Fueron 45 ante el Oviedo, la segunda parte, y 20 contra el Mirandés, en ambos casos en La Romareda. Apenas se le vio. Amagos, pinceladas, pero nada sustancial que evaluar. Juan Ignacio Martínez, el entrenador, no cuenta con él ni en las profundas revoluciones de ocho, seis, cinco... cambios que ha venido haciendo entre partido y partido en aquella 'crisis de los empates' ya subsanada.

Sin embargo, cuando vuela a Panamá, su seleccionador le da algo más de cancha. Tampoco mucha, porque salvo el último día ante El Salvador, nunca ha sido titular. Pero ahí sí entra en la rueda de las sustituciones. En 8 partidos con la selección del Canal desde que rige como jugador del Real Zaragoza, Yanis ha sumado solo 228 minutos. Pedreas. El punta, eso sí, acaba de volver de su momento más efervescente desde que es zaragocista: marcó un gol ante Honduras y formó parte del once inicial ante los salvadoreños, en dos días de victorias panameñas. Y ahí, el jugador se aferra a pedir su espacio en el escaparate del Real Zaragoza.

75 minutos contra El Salvador. 24 ante Honduras. Cero en Canadá. Uno contra Estados Unidos. 25 en El Salvador. 34 en Jamaica. 24 contra Costa Rica. 45 ante México... esta es su competición por ahora. "Con la selección, bien. Con mi país, bien. Hemos sumado seis puntos de seis y es muy importante para el país. Cerramos el año de la mejor manera para la afición panameña. El objetivo es poder estar en el Mundial y estamos cerca. Nos faltan solo seis partidos, seis finales", afirmó Yanis este sábado en unas palabras puestas en circulación por el propio Real Zaragoza en sus medios digitales.

El panameño no se esconde en su autoevaluación. Quizá no le quede otra que venderse en primera persona. "Acá no he tenido tantos minutos como quería. Mientras, me toca ir con mi selección y marco un gol contra Honduras saliendo en los cambios, soy titular contra El Salvador haciendo un gran partido... estoy contento con lo que he hecho en mi país, hubo muchos fanáticos en las gradas que gritaron mi nombre, se me erizaba la piel porque es algo que nunca había sentido, nunca me había pasado", declaró Yanis.

El extremo blanquillo prosiguió con su discurso: "Después de esto, vengo motivado a Zaragoza con ganas de hacer las cosas bien y salir el lunes con todo. Claro, todo depende del míster. A mí me toca entrenar a tope para ganarme mi titularidad. Vi ganar al equipo desde Panamá contra el Sporting y Las Palmas, vi los goles. Me sentí feliz por el grupo", añadió el americano, como levantando la mano con el dedo índice arriba, pidiendo árnica.

Y, de paso, pudo brindar por encontrarse el lunes en La Romareda con un compatriota, de los pocos que juegan en España. "Conozco al Leganés por el compañero que tengo ahí, Bárcenas. Sé que será un partido complicado. Será bonito que nos enfrentemos dos panameños", concluyó César Yanis, como moviendo los dedos pulgar e índice de la mano derecha en forma rotativa mirando a la cara a Jim.

Extraño fue enterarse a finales de agosto de que había fichado por el Real Zaragoza, por el modo, pues fue el propio Yanis el que colgó en su Twitter una foto de madrugada en la sede del club aragonés, donde había firmado contrato sin ser anunciado. Los responsables de la SAD pretendían callar (extraña postura) mientras el jugador volvía a Panamá de madrugada tras una estacia de breves horas en Zaragoza, de incógnito (nadie era capaz de conocerlo). Más extraño es ver cómo Jim no lo utiliza y su balance de minutos es superior en sus cortas estancias en Panamá que en su lugar matriz, el Real Zaragoza. Por ahora, todo es una anomalía.