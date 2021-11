Jim, contra la euforia: "Ni antes éramos unos petardos ni ahora unos fenómenos"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', a 80 horas vista todavía del siguiente partido del Real Zaragoza -frente al Leganés en La Romareda, el lunes a las 9 de la noche- , ofreció este viernes al mediodía su rueda de prensa previa al duelo de la jornada 17, que el equipo aragonés comenzará en 8ª posición en la tabla y con el viento a favor que provocan tres triunfos seguidos en los últimos 15 días, que han hecho cambiar el sentir dentro y fuera del equipo para bien. El técnico blanquillo, con su habitual talante admonitorio cuando hay algo que le genera temor, avisó al público en general de lo perjudicial que suele ser pasar del pesimismo al más absoluto optimismo en tan poco espacio de tiempo. Fue su mensaje más profundo.

"Nos confundimos todos si solo pensamos ya en la parte alta de la tabla y en el ascenso. Hace solamente 15 días, con aquella dinámica de empates seguidos que teníamos, no hubiésemos pensado nunca estar ahora tan cerca de la parte alta de la clasificación. Es nuestra aspiración, es evidente, pero no hay que hablar de eso en noviembre porque tenemos aún muchos puntos que conseguir. Todavía nos cuesta adaptarnos a estar en la parte de arriba, son muchas las circunstancias", expuso Jim públicamente para conocimiento general del zaragocismo.

Y prosiguió con su alegato: "Lo que no podemos hacer desde dentro es vender humo. Hay que ser realistas. Yo vengo comentando que tenemos un equipo competitivo y ojalá seamos capaces de mantener esta dinámica de los últimos partidos. Pero no nos podemos desviarnos de nuestro lema, que es 'máxima humildad'. Hace solo dos semanas estábamos con muchas sobre el equipo, no olvidemos. Y ni antes éramos unos petardos ni ahora somos unos fenómenos. En el equilibrio está la virtud. Nuestro camino es la humildad e ir poco a poco", subrayó con toda la intención.

El discurso del alicantino ha tenido siempre la misión de poner el freno de mano al exceso de positivismo que ha impregnado a un zaragocismo ávido de tiempos buenos, felices, optimistas. No quiere Jim crear falsas expectativas ni elevar, de repente, el nivel de exigencia a una plantilla que progresa paulatinamente pero que, por las singularidades de la Segunda División, aún no está en la onda de jugar cada día con superioridad manifiesta sobre los rivales.

"Yo me lo cuestiono todo, se sabe. En el viaje de vuelta de Las Palmas me vi el partido en vídeo otra vez. Y en los primeros 15 minutos, es verdad, nos pudieron haber sentenciado ellos el marcador, aunque después hicimos muchas cosas bien. Esto ya nos había pasado contra el Sporting de Gijón en La Romareda el día anterior, pues en los primeros minutos ellos generaron dos ocasiones clarísimas por errores nuestros atrás. Por fortuna, no nos penalizó al final y ganamos los dos partidos, pero esos malos inicios nos pudieron hacer mucho daño, como también ocurrió en Burgos, con aquel tiró al palo en la primera parte y otras llegadas peligrosas a nuestra portería con 0-0. Esto no puede volver a pasar porque un día lo lamentaremos", reconoció en voz alta en otro gesto de máxima sinceridad.

Jim apuntó en este sentido su principal reto durante esta semana en la que el zaragocismo sueña con enlazar la cuarta victoria encadenada, un 12 de 12 en puntos que llevaría al equipo a la zona noble por pura inercia. "Creo que el estado emocional del equipo lo sabemos manejar, hay que gestionar todo esto muy bien. Y sabemos todos de la dificultad de lograr otro triunfo más en una categoría como esta. Vamos a ver si acertamos", apostilló.