Dani Torres, medio centro colombiano del Alavés de 30 años, cerca de ser zaragocista

Si nada se tuerce desde este final del jueves, 30 de enero, al mediodía del viernes 31, el Real Zaragoza firmará como nuevo medio centro al colombiano Dani Torres, futbolista del Deportivo Alavés -de Primera División- que en lo que va de Liga aún no se ha estrenado ni un solo minuto con los vitorianos. Sería, por lo tanto, la pieza buscada de súbito por el área deportiva del club zaragozano para ocupar el puesto que va a dejar durante un trimestre, quizá ya hasta el verano, el capitán Javi Ros, que va a tener que ser operado inminentemente de una lesión importante de menisco en la rodilla derecha.

Daniel Alejandro Torres es un veterano internacional por Colombia, de 30 años y larga trayectoria en su país, en donde jugó desde 2009 hasta 2016, un total de 8 temporadas, antes de dar el salto a Europa, de la mano del intermediaro aragonés Javier Abad, el mismo que trajo el año pasado a Jeison Medina desde el mismo país cafetero.

En casa, Torres militó en el Independiente de Santa Fe, el Atlético Nacional de Medellín y el Independiente de Medellín. Su llegada a España fue a través del Alavés, que siempre ha sido su club matriz en La Liga.

En la temporada 2016-17, el pivote defensivo disputó 21 partidos en el debut como alavesista en Primera. El año siguiente, su aportación fue de 18 duelos. Fueron dos años con cierta relevancia en Mendizorroza, algo que se devaluó sin remedio la campaña pasada. Cuando, como ahora, llegó enero (el de 2019), Torres solo había asomado en 2 partidos con los albiazules, por lo que solicitó salir cedido: se marchó al Albacete y acertó, pues con los manchegos se clasificó para la Promoción de ascenso, en la que cayeron en la semifinal ante el Mallorca, que fue quien ascendió a la postre. En La Romareda, Torres jugó en febrero los 90 minutos con los albaceteños (en pareja con el exzaragocista Febas en el doble pivote), con un marcador final de 0-0 en el que él brilló por su eficacia para disolver los ataques zaragocistas.

Regresó Dani Torres a Vitoria de nuevo este pasado verano y, tras la pretemporada, se quedó nuevamente allí en busca de un renacer que no ha llegado. De nuevo en enero, como hace 12 meses, su agente, Javier Abad, le ha buscado acomodo... y ha sido en Zaragoza. Precisamente, Lalo Arantegui -director deportivo- y José Mari Barba -secretario técnico- vivieron juntos en las últimas dos semanas una estancia en Colombia de 11 días (Barba sigué aún allí), con motivo del Preolímpico Sudamericano y del inicio de la liga colombiana. En otros viajes allí, Abad ha sido su cicerone.

Torres es un jugador rocoso, con mucha experiencia, con evidentes dosis de veteranía en su juego. Muy posicional, con tintes defensivos, quienes le conocen de estos años en Vitoria y Albacete hablan de un barredor por delante de la defensa, de una muralla física que resulta beneficiosa para el equipo cuando es necesario sujetar atrás resultados o ataques a la desesperada de los rivales.

Su fisonomía, su anatomía física (mide 1,83 y es fibra pura), le da un aspecto potente para su equipo e incómodo para los de enfrente. Eso sí, sus largas estadísticas revelan algo evidente: hacia arriba, en la ofensiva, no se le pueden pedir goles. No se acerca mucho a puerta. En España, en los 4 años que va a llevar, no ha anotado ninguno. En Colombia, solo marcó 3 tantos en casi una década.

Su parcipación anual tampoco ha sido extensiva en ningún tramo de su trayectoria profesional. Años de jugar 6 partidos, otros de 25, otros de 15, otros de 21... pero nunca rebasó la treintena de alineaciones en un equipo concreto.

Cuando el jueves 30 está ya concluyendo, Alavés y Torres están de acuerdo en romper su compromiso. Y el Real Zaragoza espera al colombiano una vez eso sea realidad. Por lo tanto, el mecanismo de aterrizaje en La Romareda sería en propiedad del club aragonés. Los detalles, los clásicos flecos, se pulirán y recortarán en la mañana del viernes, el último día de mercado. Así están las cosas a poco más de 24 horas para que la persiana se baje.