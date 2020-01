Últimas horas en el Real Zaragoza para el fichaje de un extremo y un mediocentro

El Real Zaragoza acelera las gestiones para completar su plantilla en el mercado de enero, periodo ordinario de fichajes que concluye en la medianoche de este viernes. El club aragonés trabaja en diversos candidatos para dos posiciones: un extremo ambivalente y un mediocentro de perfil mixto. El Zaragoza está centrado en el mercado español a la espera de que las horas finales tengan un efecto dominó y las piezas vayan encajando dentro del movimiento de jugadores entre clubes que siempre se produce en el epílogo de este periodo de transacción de futbolistas.

El área deportiva da los pasos en función de las premisas sugeridas y consensuadas con Víctor Fernández tras dos hechos relevantes en el desarrollo del mercado que se han producido en las últimas horas: la incorporación del central Jawad El Yamiq y la lesión de Javi Ros. La idea del club, tras cerrar la cesión con el Genoa del defensa marroquí, era concentrar los recursos económicos disponibles en las contratación de un extremo. La operación de El Yamiq no ha resultado cara y ha sido muy ventajosa desde el punto de vista salarial, y eso le permitía al Zaragoza volcar esfuerzos en ese jugador ofensivo de segunda línea. Sin embargo, la lesión de menisco de Ros ha obligado a replantear la estrategia.

Víctor Fernández no quiere exponerse a que el futbolista tudelano arrastre un periodo de recuperación de tres meses. Su dolencia es seria y recomienda prudencia, aunque hasta su operación no podrá concretarse el periodo de baja. El Zaragoza, no obstante, no quiere arriesgarse, porque la baja de Ros difícilmente cumpliría los requisitos necesarios en cuanto a tiempo de recuperación para solicitar un fichaje extraordinario por lesión de larga duración. Además, el mercado es más restringido -solo nacional- en ese caso. Por ello, ahora con más opciones a mano, el Zaragoza ha considerado oportuno reforzar el centro del campo con un medio con capacidad creativa pero también virtudes posicionales y esforzado en el trabajo.

Para hacerlo, deberá diversificar el dinero disponible en su límite salarial: lo que iba a dedicarse a un extremo ahora debe repartirse en dos futbolistas, cuestión que marca los pasos del club aragonés en estas horas finales de mercado.

Hasta el momento, el Zaragoza ha incorporado al delantero André Pereira, cedido por el Oporto tras una primera mitad de la temporada jugando a préstamo en el Vitoria Guimaraes, y al defensa central Jawad el Yamiq, procedente del Genoa. Estas dos demarcaciones fueron señaladas por Víctor Fernández como prioritarias. Las salidas de Pombo y Papunashvili (también han dejado el Zaragoza cedido este invierno Lasure y Bikoro) despoblaron la zona ofensiva del equipo, por lo que por una cuestión de profundidad de plantilla y variantes tácticas se ha visto conveniente trabajar la incorporación de un extremo. Asimismo, la lesión de Javi Ros ha condicionado la hoja de ruta del club aragonés para estas horas finales del mercado y se han activado las gestiones para el fichaje de un mediocentro que complete el puesto junto a Guti, Eguaras y James Igbekeme. Se quiere un centrocampista con cierta experiencia, y enfocado hacia el rol complementario que desempeñaba Javi Ros.