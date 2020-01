Pombo: "No tengo nada que demostrar "

Tras despertar del sueño copero frente al Real Madrid, el Real Zaragoza piensa ya en su próximo compromiso liguero. Un encuentro trascendental para las aspiraciones del conjunto aragonés, que medirá sus fuerzas con el Cádiz, actual líder de la competición con 48 puntos. Con seis menos, aunque a falta de disputar el partido suspendido frente al Mirandés, el equipo de Víctor Fernández contempla esta cita como una sobresaliente oportunidad para presentar su firme candidatura al ascenso directo, si es que todavía no lo había hecho.

En el cuadro gaditano, después de hacer las maletas al inicio del presente mercado invernal, estará el zaragozano Jorge Pombo. El canterano, cedido por el club aragonés hasta final de curso, no esconde su ilusión por enfrentarse a sus antiguos compañeros, aunque reconoce que "voy a salir a ganar, como todos los partidos".

Pombo vivió un complicado inicio de temporada en el Zaragoza, lastrado por un verano convulso fruto de la no renovación de su contrato. "Mantenemos la oferta de renovación a Pombo hasta el viernes. Si no acepta, será difícil que juegue", aseguró al inicio de temporada Lalo Arantegui, después de haber declarado transferible al futbolista en junio.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para la renovación de su contrato hasta 2022. Sin embargo, el protagonismo del jugador no fue el deseado. "Yo no tengo que demostrar nada. Voy a jugar al 100%, como hago todos los partidos, y voy a salir con la misma ilusión y las mismas ganas", afirma Pombo en relación a su inminente enfrentamiento con el club de su vida.

"El Zaragoza es un club histórico, que tiene entre ceja y ceja el ascenso a Primera División. Es un equipo que tiene el dominio absoluto del balón y a los equipos así, si le quitas ese dominio, sufren un poco. Es un equipo muy bueno. Tendremos que hacerlo lo mejor posible para meter un gol más que ellos", señala.

Desde su llegada a la Bahía este mes de enero, Pombo ha comenzado a entrar poco a poco en los planes de Álvaro Cervera. "A mí me gustaría jugar detrás del punta, pero sé cuál es mi rol aquí. Si el míster me necesita para jugar los 90 minutos, estaré para 90 minutos, pero si me necesita para cinco, estaré para cinco…", concluye.