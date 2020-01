Jorge Pombo: "Vengo al Cádiz a aportar el cien por cien"

El exdelantero del Real Zaragoza, Jorge Pombo, fue presentado este miércoles en la sala de prensa del Ramón de Carranza como nuevo jugador del Cádiz CF. El aragonés, cedido por el Real Zaragoza hasta el 30 de junio, fue introducido por el director deportivo Óscar Arias y exhibió sus ganas ante el nuevo reto. “No es un desafío, es una etapa muy bonita que afronto con mucha ilusión. Vengo aquí para aportar al cien por cien. Soy un jugador muy potente, con buena salida de balón, llegada y con disparo. Tampoco puedo decir mucho más con palabra, intentaré demostrarlo en el campo”, explicó el jugador formado en la Ciudad Deportiva.

Jorge Pombo ya lleva tres días viviendo el día a día del Cádiz, actual líder de la categoría, consciente de que llega a un equipo sólido, con las líneas definidas y un grupo de jugadores homogéneo en el que aspira a entrar. “Vengo aquí a aportar, a dar mi máximo nivel y seguro que será así. El Cádiz es un rival que nunca baja los brazos, que es muy difícil de batir. Un equipo con ideas claras. Vamos a seguir así, peleando poco a poco y de momento pensar en Logroño”.

Pombo ha sido recibido con los brazos abiertos. “Yo no vengo aquí con nada asegurado, vengo para aportar. Vengo con un buen proyecto, con mucha ilusión y muchas ganas. Conocía a algunos jugadores, pero al final se ve que no es casualidad que estén ahí arriba. Me han recibido con mucha alegría, con los brazos abiertos. Cervera me ha dicho que sea el Jorge Pombo de las últimas temporadas, que sea yo mismo, que confíe en mí y que las cosas van a salir rodadas”, indicó.

Para terminar, Pombo explicó la posición del campo en la que él cree que mejor se desenvuelve. “Creo que donde más cómodo me encuentro es detrás del punta para recibir y encarar, pero me ajusto a lo que quiera el míster”, concluyó.