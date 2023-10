Copa del Rey: El Tardienta, con ilusión y sin miedo a por el Getafe

Loading...

De entre los siete encuentros con equipos aragoneses que ha deparado la primera ronda de la Copa del Rey, el suyo es el que mejor personifica el espíritu de la competición. El Tardienta, el colista del grupo 1 de Regional Preferente, se mide con el Getafe, el 13º clasificado de Primera División. Entre un conjunto y otro se encuentran la 3ª RFEF, la 2ª RFEF, la 1ª RFEF y la Segunda División, un mundo. "Es el partido de nuestras vidas", reconoce su entrenador Diego Pérez ‘Coco’, técnico de trayectoria ligada al fútbol base y regional que como sus jugadores vivirá el miércoles partir de las 18.30 un sueño del que no se quieren despertar.

El escenario no podrá ser su campo habitual, el coqueto Santa Quiteria, una alfombra verde, por no cumplir con los requisitos. A cambio, se trasladan a El Alcoraz, estadio de reciente paso por la élite en el que se confía que haya una buena afluencia de público. Habrá entradas en taquilla y en los días previos ya se han vendido cerca de mil. En Tardienta, localidad de poco más de 900 habitantes, se han fletado cinco autobuses en lo que será un desplazamiento masivo y además, el Getafe llegará en AVE acompañado por un centenar de aficionados.

La lucha que se plantea es la de David contra Goliat. Se sabe que la empresa es complicada, pero no se cree imposible. "¿Por qué no escribir otra página bonita dentro del mundo del fútbol?", se pregunta Coco apelando a otras ocasiones en las que en la Copa se ha producido el triunfo del pequeño sobre el grande. Esta vez a esa opción ya se le ha puesto nombre, el ‘Tardientazo’. "Sí imagino pasar y el vestuario, también, si no lo haces es cuando de verdad es imposible", comenta el técnico.

Ha estudiado al Getafe y ve resquicios, aspectos a los que agarrarse. "La diferencia de categoría hará que tenga que llevar el peso del partido, algo a lo que no está acostumbrado, y quizá se desproteja algo por dentro", comenta. También apunta a que "podemos hacer daño a balón parado" y se agarra a la mejora defensiva de los suyos en sus dos últimas jornadas, dos empates que han roto una racha de cinco derrotas. Enfrente, el grupo de Bordalás, en el que aparecen nombres como los de Mata, Ünal, Milla, Aleñá, Mayoral y Greenwood suma cinco tablas seguidas. Más allá de eso no niega que "en todos los aspectos ellos van a ser superiores".

Con respecto a ese duelo ahora están "más tranquilos". "Entonces sentíamos la obligación de pasar para no generar una decepción, ahora ya no tenemos esa presión", explica el entrenador. No podrá contar con el portero David Martín, sancionado, y con Marcos Coll, lesionado. Ambos formaron parte del Fuentes que el año pasado se cruzó con Osasuna. Repiten experiencia aunque sea desde la grada.