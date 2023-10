El Tardienta, Javi Fraile, Aritz Lobede, y un mismo sueño, la Copa del Rey

Una de las razones principales que les hizo seguir fue la posibilidad de vivir un partido como el que van a tener la oportunidad de disfrutar el miércoles a partir de las 18.30 en El Alcoraz. Javi Fraile y Aritz Lobede son los dos únicos jugadores que continúan en el Tardienta con respecto a la temporada pasada, los dos únicos que pueden decir que han participado en todas las eliminatorias previas que ha tenido que superar el conjunto monegrino hasta llegar a la primera ronda de la Copa del Rey, hasta tener delante a todo un conjunto de Primera División, el Getafe.

“Tenemos muchas ganas, los nervios ya afloran", confiesa Lobede consciente de que "será difícil", pero declarándose creyente del ‘Tardientazo’, el término con el que se ha designado la posibilidad de que un modesto que milita en Regional Preferente deje en la cuneta a todo un equipo de élite. Se lo imagina lográndolo "con un gol en el minuto 93". "Creemos", le apoya Fraile que confía en el que el encuentro "no sea el único de estas características que me toca jugar". Ambos tienen 21 años y una trayectoria paralela dentro del mundo del fútbol que antes ya les había llevado a coincidir en el Ebro y el Balsas. Cuando se quitan las botas, son estudiantes y además Lobede trabaja como reponedor.

El Tardienta firmó una gran temporada pasada en la que finalizó tercero en la liga y se impuso en el ‘play off’ aragonés de la fase de clasificación de la Copa del Rey superando al Quinto, al San José y al Internacional de Huesca. "El cruce con el Quinto fue muy duro, no pensábamos en que pudiésemos ganar", recuerda Lobede. Para Fraile, la clave fue el 2-5 de la vuelta con el San José, "nos disparó". Sin embargo, al finalizar, el entrenador y la gran mayoría del equipo se comprometió con el Robres. Se quedaron Fraile, que cumple su tercera campaña como local en Santa Quiteria, y Lobede, que se han convertido en piezas más importantes que antes dentro de un bloque nuevo y joven que poco a poco va carburando aunque aún no ha logrado abandonar el farolillo rojo.

"La Copa era algo muy atractivo y además quería demostrar de lo que soy capaz después de una temporada en la que tuve lesiones y no pude jugar mucho", explica Lobede, un centrocampista de corte defensivo y también capacidad de llegada que se asemeja, "salvando todas las distancias", al madridista Tchouaméni. Visualiza un partido en el que "serán ellos los que lleven el ritmo y en el que nosotros tendremos que aprovechar nuestras oportunidades". "Les podemos hacer daño", afirma.

Fraile le ha cogido "mucho cariño al pueblo". Además, se puede decir que ha entrado en la historia del Tardienta. En la eliminatoria previa que les dio el derecho a cruzarse con un Primera él fue el que abrió el marcador en el 2-1 con el que vencieron al Zirauki navarro el pasado 12 de octubre. "Fue a los cuatro minutos, no me esperaba conseguir algo así, se puede decir que fue el momento más feliz de mi vida", recuerda.

Desde que supo que el siguiente rival sería el Getafe no esconde que "algún partido que otro" de los azulones ha visto. "Será un duelo muy intenso, en el que tendremos que correr mucho", augura. "Hay mucha diferencia de nivel, pero tenemos ganas de disfrutar de la experiencia", dice este extremo "veloz y potente".

Del Getafe a Lobede le atraen "Aleñá y Maksimovic", dos jugadores a los que tiene "muchas ganas" de enfrentarse. Los referentes en el rival para Fraile son el inglés Greenwood y un ex del Real Zaragoza, Diego Rico: "No sabemos con quiénes vendrán, pero ojalá estén ellos".

Más allá del rival o de la competición, a Fraile lo que más le atrae del acontecimiento es El Alcoraz al que se tienen que trasladar al no cumplir su campo con los requisitos. "Ellos están acostumbrados a estadios así, pero nosotros venimos de otros como el de Tardienta", recalca. También su compañero pone énfasis en el escenario: "Es una locura que vayamos a estar allí, todo un reto para nosotros, un campo de dimensiones grandes al que nos tendremos que adaptar". "Contra el Zirauki hubo en Santa Quiteria 700 personas y parecía que no cabía nadie más, ahora se habla de 3.000, esperemos no ponernos nerviosos".