Pádel y tenis ya pueden jugarse a dobles

El avance del proceso de desescalada normaliza las prácticas de pádel y tenis, con los cambios de normativa que permiten jugar estos deportes ya en la modalidad de parejas. En el caso del tenis es menos habitual, pero el pádel es una disciplina de dos contra dos por naturaleza. Hasta ahora, ambos deportes se podían realizar limitándose el uso de las instalaciones a dos personas como máximo, por lo que ahora podrán ser cuatro. Una cuestión que había despertado las quejas de federaciones.

La nueva disposición del Ministerio de Sanidad (Orden SND/440/2020, de 23 de mayo) flexibiliza las restricciones existentes para entrenamientos y clases grupales en los deportes que no requieran contacto físico, como el tenis o el pádel.

Las modificaciones más importantes contempladas en la nueva Orden con respecto a los territorios que entran en vigor desde la fase 1 en adelante (Aragón inaugura esta semana la fase 2), son varias.

Desaparece la limitación que establecía que la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto sólo se podrá realizar de manera individual. Por consiguiente, la práctica del tenis o del pádel, que no requiere contacto físico entre los practicantes, se podrá empezar a practicar en la modalidad de dobles, y se permitirá la reanudación de las clases colectivas y escuelas en los clubes y centros deportivos, respetando el límite máximo de 10 personas por pista, así como las medidas de seguridad e higiene fijadas por las autoridades sanitarias ya conocidas, en especial la distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros en todo momento.

Así pues, se podrán reanudar las clases colectivas en las escuelas de tenis, con ese ratio máximo de 10 jugadores por pista siempre con la distancia de seguridad, sin contacto físico.

"Según este cambio, desde la Fase 1 estará permitida la práctica de la modalidad de dobles. También la reanudación de las clases colectivas y escuelas en los clubes y centros deportivos, respetando el límite máximo de 10 personas por pista, así como las medidas de seguridad e higiene fijadas por las autoridades sanitarias ya conocidas, en especial la distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros en todo momento", señala la RFET.

Desde este lunes, en Aragón puede jugarse al pádel o al tenis por parejas en instalaciones municipales o privadas. Empresas como Pádel Zaragoza ya permiten, en su página web, la reserva de pistas para cuatro personas. No obstante, la Federación Aragonesa recomiendo esperar a que a lo largo de la jornada de este lunes se produzca una confirmación expresa y oficial al respecto del Consejo Superior de Deportes.

La Federación Internacional de Pádel ha trasladado a sus organismos un protocolo de prevención y seguridad que se recomienda seguir.

El protocolo del pádel

1) Pista de pádel:

Prohibición de cambiar de lado en juegos impares

Anticipar la hora del fin del turno 5 minutos.

Retrasar la hora de inicio del turno 5 minutos.

Desinfectarse las manos cada 15 minutos.

Señalización del espacio exterior para almacenar bolsas con asientos fijos espaciados y desinfectados.

2) Las clases:

Lecciones permitidas para un máximo de 2 alumnos a la vez.

Nuevas bolas traídas por los usuarios.

3) Los vestuarios y bares

Los vestuarios permanecerán cerrados.

Las estructuras de bar se abren de conformidad con las regulaciones nacionales y locales.

4) Bolas, palas y más

Los jugadores deberán usar bolas nuevas en sus partidos.

Uso de guantes de látex para la mano no frecuente/no dominante.

Uso exclusivo de la pala propia.

Dispensador de gel desinfectante.

Nombramiento y presencia constante de una persona responsable de supervisar el cumplimiento de las normas.

5) Personal

Todo el personal debe usar una máscara facial y guantes de látex.

Limpiar los espacios comunes regularmente.

Evitar pagos en efectivo.

6) Tránsitos:

El acceso al club de pádel está permitido solo para deportistas.

Si es posible, proporcione señales adecuados para guiar el flujo de personas que entran y salen.

Los clubes de pádel con múltiples pistas deben diversificar los horarios para evitar encuentros.

Además de las medidas citadas anteriormente la Federación Internacional de Pádel comenta en su protocolo otras medidas:

La necesidad de que el club proporcione geles desinfectantes.

Los jugadores deben respetar las normas de seguridad habituales como la distancia de seguridad tanto dentro como fuera de la pista.

Poner a disposición del número de teléfono de los servicios médicos para contactar en caso de necesidad.

Las recomendaciones en el tenis

En el tenis, también se ha desarrollado un protocolo semejante. Principalmente, habrá que seguir las directrices de seguridad y horarios de apertura de las instalaciones polideportivas en las que se ubiquen las pistas. La Real Federación Española de Tenis ha elaborado una guía específica: