Tebas quiere que la liga se reinicie el jueves 11 de junio

Javier Tebas, presidente de La Liga (LFP), estableció a última hora de la noche de ayer, por primera vez en los dos meses y medio de parón de la competición a causa de la pandemia de covid, una fecha para la reanudación de los torneos profesionales en España: el jueves 11 de junio y, a continuación, los demás días de ese fin de semana, el segundo del inminente mes próximo.

Incluso adelantó que ese 11 de junio se disputará el derbi de Primera División entre el Sevilla y el Betis en el Sánchez Pizjuán a las 22.00, elegido como duelo emblemático que sirva para poner en marcha de nuevo la industria del fútbol tras esta crisis mundial. Es decir, de cumplirse el anhelo de Tebas, el fútbol español estaría hoy a tan solo 18 días de retornar a la disputa de partidos oficiales, algo que será siempre a puerta cerrada, sin público.

El dirigente también expuso los horarios que tienen previstos en la LFP de cara a los 231 duelos que darán forma a las decisivas 11 jornadas ligueras que han de completarse entre junio y julio. El objetivo es que sea durante mes y medio una serie entrelazada sin descanso, con partidos todos los días de la semana.

Tebas dijo que en los días laborables –de lunes a viernes– habrá dos franjas horarias: una que comenzará a las 19.30/20.00 (dejo abiertas dos opciones) y otra que oscilará entre las 21.30 y las 22.00. Y para los fines de semana, sábados y domingos, el repertorio de partidos de Primera y Segunda se extenderá en tres franjas de reloj. Una a las 17.00. Otra a las 19.30. Y una última a las 21.30/22.00.

En todos los casos, matizó Tebas, se tendrá en cuenta la ubicación geográfica de la ciudad sede de cada choque y se utilizarán las medias de las temperaturas de los últimos años en cada lugar, estudio ya llevado a cabo por la LFP. Los horarios más tempraneros serán para partidos que se jueguen en el norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León...) y, en las zonas más cálidas, se reservarán las franjas tardías o nocturnas.

El presidente de La Liga anticipó asimismo que el calendario de, al menos, las cuatro primeras jornadas, quiere darlo a conocer ya a principios de la semana que viene (el lunes coincide precisamente con el inicio de junio).

Detalles claves aún por definir

No obstante, Tebas admitió que aún restan por concretar y pulir diferentes aspectos relevantes en torno al día a día de los equipos respecto del estricto protocolo que rige en los clubes y SAD desde que el pasado 11 de mayo se reiniciaran los entrenamientos, primero de manera individualizada y ahora en grupos de no más de 10 jugadores. De entrada, subrayó que los clubes ya saben desde ayer que ese número grupal aumenta ya a 14 jugadores por tanda. Una novedad que no llega a complir con el ansiado deseo de los entrenadores de entrenar cuanto antes sin restricciones, con las plantillas al completo.

Eso, según Tebas, queda en estos momentos aplazado hasta el lunes que viene, el referido 1 de junio. Ahí comenzaría, pues, la llamada ‘fase 4’ del protocolo, la de ‘precompetición’. Los clubes, tras el Pacto de Viana firmado por la LFP, la Federación y el Consejo Superior de Deportes), solicitaron a La Liga al menos 15 días de entrenamientos al completo antes de reanudar del torneo. Este epígrafe necesita debate. Como también el deseo de la LFP de que los jugadores se concentren con la llegada de los partidos. Otro aspecto no concretado todavía.