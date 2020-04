El deporte aragonés estudia cómo sellar la presente temporada

El plan de desescalada del Gobierno de España ha abierto en las últimas horas un calendario de actuación en todos los deportes, que se vieron paralizados el 12 de marzo por el estado de alarma y han de resolver su futuro inmediato, en relación a sus competiciones suspendidas y a sus deportistas confinados. Para la semana que viene todos esperan haber definido el modo de sellar esta temporada 2019-20.

Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol (con más de 41.000 licencias, la mayor de la Comunidad), refrenda el plan que ya se propuso hace 8 días a todos los clubes no profesionales de la región. "Las competiciones se van a dar por terminadas. No habrá descensos y sí ascensos. Solo nos queda saber cuándo se puede jugar varias breves promociones que habrá que disputar para concretar algunos ascensos (Segunda B, Tercera, Primera Regional). La semana que viene se va a precisar todo. Lo probable es que se programe a finales de junio", recuerda Flé.

Chemi Sierra, el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto -administra 15.200 fichas y más de 1.000 equipos-, describe sus peculiaridades. "Esta semana que viene vamos a anunciar el cierre de todas las competiciones regionales. Lo haremos en cuanto nos comunique la DGA la suspensión de los Juegos Escolares, algo que falta por consumar pero va a ser un hecho. Las clasificaciones quedarán anuladas, no hay descensos y sí habrá ascensos", comentaba anoche tras una reunión con consejero de Eduación y Deporte de la DGA, Felipe Faci. "No se va a volver a entrenar. No tenemos pabellones abiertos, tampoco los colegios. Mi ilusión es llegar a octubre o noviembre y que se pueda empezar con cierta normalidad la nueva temporada, algo que no está claro", añadió.

Por su parte, Juan Carlos Caamaño, presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano -gestiona casi 3.500 fichas, de ellas 1.100 de equipos federados y más de 2.300 de deporte escolar-, indica: "No hay nada concreto, solo indicios. En el ámbito escolar, si no tenemos abiertos los colegios ni sus pabellones, no se va a poder jugar más este curso. Es pura lógica, pero no está aún definido. Y en cuanto a los clubes federados, va a ser muy complicado reanudar las ligas y acabarlas", augura todavía en vacío. "En el balonmano federado teníamos ya dos competiciones acabadas, la Juvenil Femenina y la Primera Nacional Femenina. Estaba casi finalizada la Segunda Nacional Masculina, con el Tarazona como primer clasificado. Pero no sabemos nada sobre la resolución de clasificaciones, ascensos y demás. Lo veo muy complicado. Somos un deporte de contacto, el que más. La Federación Española ha dado por terminadas las ligas de categorías base, sin fases finales ni de ascenso. Por ahí van a ir las cosas, pero en Aragón hay que esperar aún", dice.

Susana Ochoa, presidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo -dirige un colectivo con más de 1.300 fichas-, apunta: "Ahora mismo no hay nada concretado, estamos en fase de diálogo. Este jueves (hoy) tenemos una reunión telemática con el Gobierno de Aragón y empezaremos a concretar detalles. Esperamos, sobre todo, que ya el día 4 de mayo, podamos abrir las instalaciones del CAD (Centro Aragonés del Deporte)", comenta. "Si pudiésemos reabrirlo, eso sí, sería con condiciones: cita previa, preferencia para deportistas de alto rendimiento y turnos de mañana y tarde. Al ser un deporte individual es posible que tengamos más facilidades que otros para ir volviendo a la normalidad poco a poco", continúa. "De momento, solo contemplamos abrir el CAD. En Huesca, Teruel y el resto de instalaciones de Zaragoza, dependemos de los ayuntamientos. No hay nada concretado, todo es confuso aún", añade.

"Las competiciones pendientes están en el aire. Vamos a ver cómo responden los patrocinadores, a ver cómo se regulan los desplazamientos, los hoteles. El atletismo necesita viajar. No hay nada claro, pero las perspectivas no son las mejores a corto plazo", concluye.

Jesús Colás, director deportivo de la Federación Aragonesa de Tenis, vive pendiente de la reanudación de las rutinas de más de 2.000 tenistas afectados por el colapso, con más de 1.700 licencias expedidas en Aragón. "No hay claridad a la hora de saber si podemos abrir los centros de tecnificación ya la semana que viene, el 4 de mayo, o nos regimos por que los deportes al aire libre tendrán que esperar hasta el día 11. La DGA será quien nos dé luz en las próximas horas a estas dudas", subraya. "Espero que el día 11 se pueda volver a las pistas, aunque no sé en qué condiciones. No sé si habrá que usar mascarilla, guantes en la mano que no juegas, si habrá que cambiar de bolas en cada sesión de entrenamiento...", deja asimismo en el aire. "Las competiciones en marcha no sé si se podrán terminar. Falta definición a todo esto", remata Colás.