Emoción, técnica y mucho esquí de montaña en Panticosa

Este fin de semana ha tenido lugar el Campeonato de Aragón Individual y de Clubes, la Copa Aragonesa y la Liga Popular de esquí de travesía en el fantástico entorno del alto Valle de Tena, en el Balneario de Panticosa. Más de 150 competidores y sus familias se concentraron en el valle para acudir a la convocatoria aragonesa, donde también asistió la selección vasca de esquí de montaña para disputar el Campeonato de Euskadi, dada la ausencia de nieve en la zona prevista para su celebración.

Durante la jornada del sábado se estableció la oficina de carrera en el Ayuntamiento de Panticosa, donde se recibieron a los atletas, se repartieron los dorsales y se les dio la información necesaria para la cronoescalada, que se disputó en la estación de esquí de Panticosa. Sobre una pista con la nieve justa, la prueba era válida para el Campeonato de Aragón de Ascenso Individual y la Copa Club Pirineos. Fue una carrera rápida en la que los Infantiles y Cadetes recorrieron los 500 m de desnivel en 26 minutos y los adultos tardaron 28 en ascender 700m. Los Campeones de Aragón de Ascenso 2020 fueron Luis Alberto Hernando del Club de Montaña de la Guardia Civil y Mónica Sáez del Equipo Militar de Esquí y Montaña. En Infantil, con 12 años, se subió al podio Miguel Fernandez Maldonado del C.M. Pirineos. La Copa Club Pirineos se la llevó Noel Burgos de la Selección Madrileña y Naia Quincoces de la Selección Vasca.

El domingo se celebraba la carrera en línea valedera para distintas pruebas. Se disputaba el Campeonato de Aragón Individual y de Clubes, la primera edición para la Copa Aragonesa y la Liga popular, además del Campeonato de Euskadi. Más de 150 corredores de distintas comunidades autónomas se dieron cita en el Balneario de Panticosa para participar en la fiesta del Esquí de Montaña aragonés.

La señal de salida se dio en la zona de las pistas de esquí de fondo, para después de haber recorrido unos 130 metros esquiando, tuvieron que quitarse los esquís y atravesar parte del Balneario corriendo con ellos a la espalda unos 100 metros de desnivel, por el bosque, hasta alcanzar el punto donde pudieron ponérselos de nuevo. El trayecto siguió por la GR11 hasta las Saleras de Brazatos, donde quitaron focas para comenzar un descenso complicado por la escasez de nieve en esa cara sur. Volvieron a subir hacia la cima del pico Forátulas, para bajar por el tubo norte del Fajón Cerrado con crampones hasta el barranco de Brazatos. Allí volvieron a poner focas para retomar unos 600 metros hasta el collado de Labaza, donde sin perder tiempo se dirigieron hacia meta en un emocionante y exigente descenso que tanto Luis Royo, de la selección Aragón, como Josep María Vendrell, guarda del Refugio de Góriz, coincidieron en definirlo como "esta carrera es lo más parecido a la Pierra Menta que he visto en España. Esto son competiciones de esquí de montaña de verdad, donde tienes que poner todos tus sentidos y tu técnica para terminar, sobre todo al final, cuando tienes las piernas ya muy cargadas. El entorno del Balneario es de auténtica alta montaña, y eso siempre es un punto positivo".

Tres corredores abandonaron la carrera por distintos motivos, tanto por la exigencia del trazado como por rotura de material.

Hugo Fenoll, de la selección Madrileña, fue el primero en cruzar la línea de meta y se proclamó campeón de la carrera en juvenil masculino, y dijo que "la nieve estaba difícil, dura en distintos sitios, con tramos rápidos y muy técnicos, donde había que usar la cabeza para poner en práctica la técnica y poder llegar bien a meta".

Miguel Caballero Ortega, del Equipo de la Guardia Civil, se proclamó Campeón de Aragón Individual en su categoría al cruzar el primero el arco de meta, reseñó que "es de agradecer que se curren tanto un circuito con la nieve en estas condiciones. A los que nos gustan las carreras técnicas, las transiciones son un aliciente para repetir. Una vez más, la carrera del Pirineos es la mejor de la temporada sin duda".

Claudia Valero de la selección aragonesa Junior, que resultó 3ª en Sprint en la Copa del Mundo de Aussois (Francia), ha resultado ganadora en su categoría. Ha reseñado que "el circuito ha estado muy emocionante. Lo he dado todo al principio y gracias a eso he terminado con muy buen tiempo a pesar de que se me haya roto la bota. También me ha gustado sobre todo porque al fin, a los junior nos dejan portear. El Balneario de Panticosa es una buena convocatoria a la que siempre intento acudir".

En el Campeonato de Aragón Individual se llevó el oro Mónica Saez del Equipo Militar de Montaña, en la categoría femenina, y Miguel Caballero Ortega del Club de Montaña de la Guardia Civil en masculina. Respecto a clubes, los campeones fueron el C.M. de la Guardia Civil.

La carrera en línea la ganó Nahia Quincoces Altuna de la selección vasca y Miguel Caballero Ortega de la Guardia Civil, ambos en senior. Respecto al campeonato de Euskadi en categoría femenina y masculina los senior se proclamaron campeones Nadia Quincoces e Iñigo Martinez Albornoz, respectivamente.