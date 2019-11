Real Zaragoza: la hora de la segunda línea

El Real Zaragoza dispone de muchos efectivos en la segunda línea de su ataque. Y la llegada de Javi Puado aumenta aún más esa cantidad, y sobre todo, la competencia por hacerse un hueco en el once de Víctor Fernández, que esperaba la llegada de un efectivo más como agua de mayo. El atacante cedido por el Espanyol, tras tramitar el club zaragozano la sensible baja de Raphael Dwamena, puede desenvolverse en varias posiciones del ataque, algo que expresó el director deportivo Lalo Arantegui en la presentación del delantero de 21 años: "Puado refuerza todas las posiciones en ataque". Esta polivalencia del nuevo refuerzo blanquillo hace que pueda jugar en la delantera y también en la zona de mediapuntas. La lucha por hacerse un hueco en la medular se ve, de este modo, intensificada.

No obstante, la segunda línea del Real Zaragoza no está funcionando como se esperaba. Kagawa, Soro, Pombo, Papu y Álex Blanco conformaban hasta ahora esa medular. Entre los cinco suman tres goles en 16 jornadas disputadas, el 14% de los 21 goles del equipo: dos de ellos de Shinji Kagawa y uno de Alberto Soro. Unas cifras que son menores que las de los pivotes del Real Zaragoza: Guti, Ros, Igbekeme y Eguaras, que suman cuatro goles, dos de ellos conseguidos desde el punto de penalti. Como pudo verse, sin Luis Suárez, que ha marcado nueve tantos, el conjunto dirigido por Víctor Fernández pierde mordiente, peligro y, por encima de todo, gol. Todos ellos, aspectos que la medular no está consiguiendo aportar hasta el momento. La llegada de Puado, podría reactivar a esta segunda línea.

A día de hoy, el gran fichaje del Real Zaragoza, Shinji Kagawa, no está consiguiendo materializar las cifras goleadoras que de él se esperaban. El futbolista nipón tuvo un comienzo de campaña muy destacado y ya en la segunda cita liguera se estrenó como goleador. Su segundo y último tanto llegó en la jornada cinco ante el Extremadura, pero desde entonces el astro japonés ha ido poco a poco dejando de brillas. Apagándose. Aunque en los últimos dos encuentros pareció volver a encenderse, pero sin acierto de cara a portería.

Otro de los futbolistas blanquillos del que cabía esperar una buena aportación de goles es Papu. El georgiano hace dos temporadas alcanzó la cifra de 8 goles en 29 partidos, llegando incluso a marcar un ‘hat-trick’ en La Romareda ante el Albacete, pero esta temporada no está aprovechando las pocas oportunidades que ha tenido. Víctor Fernández está utilizando al zurdo de 24 años con un rol más de revulsivo, ya que el internacional con Georgia solo ha sido titular en dos ocasiones, pero Papu no ha aprovechado sus oportunidades para abrir su cuenta particular con el gol.

Otro futbolista que ha sido utilizado por Víctor Fernández a modo de revulsivo es Álex Blanco. El extremo cedido por el Valencia ha saltado al verde en hasta 12 ocasiones, pero solo fue titular ante el Fuenlabrada. No ha marcado gol todavía, pero ha provocado dos penaltis a favor del Real Zaragoza: ante Tenerife y Albacete.

Por último, los canteranos Soro y Pombo también estaban llamados a marcar diferencias, tanto por su aportación goleadora como por su calidad. El ‘9’ zaragocista ha conseguido en las últimas jornadas hacerse un hueco en el once titular de Víctor Fernández, pero no ha conseguido de momento destacar por sus goles. Tampoco lo ha logrado Jorge Pombo, que no fue titular hasta el choque ante el Numancia en la jornada 11, y solo lo ha sido en cuatro compromisos ligueros. La llegada de Puado podría afectarle notablemente pues el ‘8’ zaragocista ya se había visto relegado a la suplencia ante las titularidades de Soro y Kagawa y ahora llega un competidor más para el canterano, que no lo tendrá fácil para colarse en el once titular