Puado: "El objetivo es claro: que el Zaragoza vuelva donde debe estar"

La súbita retirada de Dwamena, además de alterar la clasificación del Real Zaragoza, también ha alterado las necesidades del equipo del león rampante. La urgencia ofensiva era de tal dimensión que ha sido menester adelantar la campaña de fichajes: Puado no ha llegado en el mercado de invierno, sino en el de otoño. Solsticios y equinoccios al margen, el caso es que Puado ya está aquí. En la mañana de este martes se entrenó en la Ciudad Deportiva a las órdenes de Víctor Fernández e inmediatamente después fue presentado en el estadio de La Romareda. En sus palabras, el joven futbolista reiteró la obviedad: su demarcación en el prado y el legendario escudo que defenderá desde hoy mismo. Ya saben, se desenvuelve como delantero y llega a un club histórico con las máximas aspiraciones. "En primer lugar, querría agradecer al Real Zaragoza esta oportunidad que me ofrece para crecer. El objetivo es claro: que el Real Zaragoza vuelva donde debe estar", disparó sin complejos Puado nada más tomar asiento en la sala de prensa.

El fichaje de otoño, que llega al club aragonés en régimen de alquiler, dedicó unas palabras a Dwamena, pues ha sido la baja médica del delantero ghanés la que ha propiciado su incorporación al Real Zaragoza. "Por desgracia, un compañero ha tenido que dejar de jugar al fútbol", enfatizó, pero luego dibujar su perfil sobre el campo. "Juego de mediapunta o de extremo izquierda. Me siento cómodo acompañando a un delantero. En la banda izquierda me siento muy a gusto", argumentó Puado acerca de la prosografía del propio Puado.

Además de sus rasgos externos, Puado se refirió al medidor esencial de un goleador. Como su nombre denota, meter goles. "Al final, lo que el delantero busca es hacer gol. Voy a tener que trabajar mucho. Normalmente he metido goles. Intentaré ayudar y que mis goles sirvan para que el Real Zaragoza tire para arriba", deseó.

Aunque apenas ha desarrollado un único entrenamiento con sus nuevos compañeros, Puado ya estaba al día de todo lo que gravita sobre el Real Zaragoza. "Somos un equipo que quiere jugar, que quiere demostrar que es mejor. Ya lo vimos con el Albacete... No hubo suerte. La derrota fue injusta. Ya estamos centrados en el Rayo y en sumar los tres puntos. Desde luego, el vestuario está con muchísimas ganas", subrayó.

Puado llega a Zaragoza con una motivación máxima. "Víctor Fernández me ha dado muchos ánimos. Un jugador quiere jugar. En el Espanyol no lo hacía con regularidad. Con la confianza que me han hablado Víctor Fernández y Lalo he venido aquí. Sé que vengo a un equipo histórico. La afición es exigente. Esa presión puede venir bien, pues ayuda a crecer", reconoció.

Finalmente, Puado se refirió a los mensajes de ánimo que ha recibido de exdelanteros del Espanyol que también ha defendido la camiseta del Real Zaragoza, como Borja Iglesias, Sergio García o Álvaro Vázquez. "He hablado con ellos. Me han hablado de la ciudad. Todo han sido palabras buenas. En parte, estoy con ellos aquí gracias a ellos", concluyó.