Lalo: "Puado refuerza todas las posiciones del ataque"

El día de la presentación de Puado también fue el del repaso del director deportivo, Lalo Arantegui, de la situación del Real Zaragoza. En estos momentos, el conjunto entrenado por Víctor Fernández ocupa la décima posición, con un único triunfo en sus últimos seis partidos disputados, y cuatro de los últimos 18 puntos puestos en juego. En primer lugar, Lalo se refirió al hombre que le acompañaba en la mesa de la sala de prensa de La Romareda, Puado. “Después de la desgracia de Dwamena, analizando todo lo que había en el mercado, decidimos apostar por Puado. Ya era una oportunidad en verano y también ahora. Puado refuerza todas las posiciones en ataque. En invierno buscaremos recambio para Dwamena”, se arrancó.

“Puado no tenía minutos en el Espanyol. Era internacional sub 21. Es una buena opción para nosotros. Teníamos varias posibilidades y hemos elegido la que más nos iba. En invierno es especial, pues hay futbolistas que no tienen protagonismo. El Real Zaragoza está condicionado por su límite salarial. Es posible que venga otro jugador ofensivo (en invierno)”, continuó.

Lalo lamentó el último revés ante el Albacete, aunque reiteró su confianza en el equipo. “El Real Zaragoza pelea. El partido con el Albacete fue cruel cómo perdimos. Estamos a dos puntos del ‘play off’. El objetivo lo tenemos ahí. Hay que llegar con opciones a los dos meses finales. La plantilla está comprometida”, insistió.

También tuvo unas palabras para Dwamena. “Su baja significó un gran golpe moral en el vestuario. Es un chico muy querido en el grupo. Aporta mucho trabajo y permitía jugar con dos delanteros de mucha fuerza física”, describió.

En cuanto a su recambio, Lalo confesó las dificultades para acceder a delanteros de élite, aunque el Zaragoza no renuncia a firmar en invierno. “Los salarios de Primera son desorbitados para nosotros. Para el mercado de invierno también será imposible (acceder a fichajes de Primera). Esos nombres ni existen ni han existido. En cuanto al fichaje de invierno, nos gustaría que esté el 3 de enero. No esperaremos al 28 de enero. Lo tenemos claro y esperamos que la semana anterior al 3 de enero esté para que Víctor Fernández pueda trabajar con él. En cuando a las salidas en el mercado de invierno, tiene que nacer de la voluntad del jugador. No se van a forzar salidas. El equipo está trabajado y el ambiente es bueno. Ningún jugador tiene desencanto con la situación”, reconoció.

La lesión de Vigaray también fue objeto de análisis. “La recaída de Vigaray es una mala noticia. Es un jugador muy importante. Lleva dos semanas entrenando a tope. Su rendimiento es extraordinario hasta que se lesionó. Habrá que tomárselo con tiempo. Es su tercera lesión en la misma zona”, concluyó.