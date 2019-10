Luis Suárez y Kagawa no juegan en Fuenlabrada: Papunashvili, Blanco, Ros y Grippo, caras nuevas del Real Zaragoza

Luis Suárez y Kagawa no jugarán este miércoles en Fuenlabrada el partido de la 6ª jornada, aplazado en septiembre por una gastroenteritis de varios jugadores del club madrileño. Los dos referentes en punta del Real Zaragoza, una vez descartado Dwamena sine díe por una dolencia cardiaca, no estarán en el once inicial de Víctor Fernández a consecuencia de sus deficiencias físicas. Ambos ocuparán sitio en el banquillo de suplentes, junto con Eguaras, el otro titular que es rotado por el técnico aragonés.

De este modo, la revolución de la alineación blanquilla lleva al equipo inicial a Pombo, Papunashvili, Javi Ros y Grippo como grandes novedades. En Zaragoza se han quedado Clemente, Linares y el lesionado Zapater. Además, Bikoro está con su selección, Guinea Ecuatorial.

El equipo que pondrá Víctor en el campo de fútbol Fernando Torres de la localidad del sur de Madrid estará compuesto por Cristian Álvarez; Delmás, Atienza, Grippo, Nieto; Javi Ros, Igbekeme; R. Guti, Papunashvili, Blanco; y Pombo. Para los cambios estarán Ratón, Lasure, Guitián, Eguaras, Soro, Kagawa y Luis Suárez.

Por parte del Fuenlabrada, su técnico, Mere, opondrá a Biel Ribas; Iribas, Chico Flores, Juanma, Glauder; Cristóbal, Clavería; Hugo Fraile, Nteka, José Fran; y Oriol Riera. Sus suplentes serán Freixanet, Ciss, León, David Fernández, Vallejo, Ibán Salvador y Jeisson

Arbitrará el colegiado andaluz Milla Alvendiz. La noche es fría en Fuenlabrada, con 14 grados y viento. El césped del campo de fútbol Fernando Torres presenta un buen aspecto. Quien venza acabará ubicado en la 2ª posición de la clasificación. En caso de empate, ese puesto será para el Real Zaragoza.