Guitián: "El gol del Albacete fue una desgracia"

El Real Zaragoza tuvo una hora y media para ganarle al Albacete. Pero no solo no supo vencer, sino que perdió en el alargue. Una jugada a balón parado condenó al conjunto aragonés. Una vez más se desveló la vulnerabilidad del equipo que gestiona Víctor Fernández en este tipo de acciones, absolutamente trascendentales en la resolución de los partidos en la Segunda División. El central Alberto Guitián auditó este miércoles el último revés y sus causas, y desveló su optimismo con el futuro que aguarda. “Del partido con el Albacete solo podemos sacar conclusiones buenas. Fue una desgracia (el gol recibido). Hay que seguir mejorando, pero creo que este es el camino", se arrancó.

Respecto a los errores en las jugadas de estrategia, Guitán también mostró su punto de vista. “Hemos mejorado bastante. En Almería hubo muchos córners y los defendimos bien, aunque encajamos el gol en una falta lateral. Nos falta un poco de picardía. La jugada del final ante el Albacete la he visto cinco o seis veces y creo que el equipo todavía estaba pensando en el penalti que habíamos fallado. Creo que no estábamos lo juntos que debíamos estar y pasó lo que pasó", continuó.

NOTICIAS RELACIONADAS El sueño imposible de fichar a Riqui Puig

Antes de encajar el gol, el Zaragoza disfrutó de una oportunidad magnífica para decidir el resultado, con un penalti a favor al borde del tiempo reglamentado. "El árbitro no puso las medidas oportunas para que eso no se haga (en el lanzamiento del penalti). Creo que lo que hicieron está reflejado en el reglamento y es amarilla. Nosotros tendríamos que haber hecho lo mismo. Es una anécdota para que después el penalti se meta o no", se lamentó.

La pérdida de los tres puntos ante el Albacete ha depositado al conjunto aragonés en la décima plaza de la clasificación, con solo cuatro puntos sumados de los últimos 18 disputados. "La clasificación ni la mirábamos cuando íbamos terceros ni la debemos mirar ahora. Tenemos claro que esta liga se decide en las últimas diez jornadas y hay que estar ahí. La separación entre los equipos es mínima", explicó.

Tras el revés sufrido ante los manchegos, solo cabe pensar en el próximo careo, el que espera en Vallecas. “El Rayo es un equipo hecho para ascender. Además, el campo es especial por sus medidas y por su afición. Ellos tienen buenas individualidades, además de mucho peligro a balón parado. Será muy difícil”, avisó.

Pese a todo, Guitián continúa confiando en las posibilidades del Real Zaragoza. “En estos últimos tres partidos, el equipo ha vuelto a ser dominador del partido con el balón, con más posesión. Debemos seguir en ese camino porque estamos más cerca de la victoria. Desde luego, no tuvimos suerte con el penalti", consideró.

Guitán también se refirió a la última incorporación, Javi Puado. "Se va a hacer al equipo muy pronto. Viene a un colectivo en el que se le va a ayudar. La plantilla es muy sana. Ojalá le salgan bien las cosas", deseó.

Su perspectiva final fue muy favorable. "Cada vez me veo mejor, tengo mucho margen de mejora, como el equipo", concluyó.