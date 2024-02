Mejores momentos de OT 2023: Naiara y Juanjo, protagonistas de una edición viral

Ganó Naiara. Era un final cantado desde hace semanas. La zaragozana ha sido una concursante de 10 en la última edición de 'Operación Triunfo'. Y ahora, como cada vez que termina el programa, una sensación de orfandad se instala en miles de seguidores que durante tres meses han compartido minuto a minuto la actualidad de la televisiva academia, ubicada en la localidad barcelonesa de Terrasa. Porque OT es algo más que un concurso de música. Su parte de telerrealidad, este año mostrada en un canal de Youtube que emitía el día a día de los concursantes desde primera hora hasta por la noche, hace que sus seguidores se identifiquen con los 'triunfitos'. Durante los últimos tres meses les han visto ensayar y poner a prueba sus dotes vocales y artísticas, pero también les han visto reír, llorar, cabrearse o enamorarse.

En esta edición, la primera que se emite a través de una plataforma de pago (Amazon Prime) ha pasado casi de todo. Y además de las galas y los pases de micros, la vida de los 'triunfitos' en la academia ha dejado grandes momentos, muy comentados en redes sociales. Los aragoneses Naiara y Juanjo han sido dos de los protagonistas indiscutibles este año. Con constantes referencias a Aragón y a Zaragoza se han ganado el cariño de la audiencia, que les ha premiado con el primer premio y el cuarto puesto, respectivamente, entre los 16 concursantes que entraron

A continuación destacamos algunos de los momentos estelares de esta edición.

Zaragoza, siempre presente en OT 2023

Los "maños" han hecho patria desde el primer día. Cualquiera que haya visto un solo día el programa sabe que Juanjo y Naiara son de Zaragoza porque no se han cansado de repetirlo. Durante tres meses se han enseñado a sus compañeros a cantar jotas, les han explicado cómo se celebra la Ofrenda a la Virgen del Pilar, les han regalado cachirulos y hasta se han ofrecido a la alcaldesa Natalia Chueca como posibles pregoneros de las Fiestas.

Cantaron de principio a fin el himno del Real Zaragoza para celebrar que una de las primeras firmas de discos del progrma se iba a celebrar en la capital aragonesa. En ella, celebrada en el pabellón de Congreso de la Expo, se congregaron unas 4.000 personas, que recibieron calurosamente a Naiara, a Juanjo y a su compañero Álvaro Mayo, que bautizaron aquel día como "Álvaro Maño". Los tres compusieron una jota para despedirse del público zaragozano, al que se la cantaron en la estación de Delicias antes de regresar a Barcelona.

juanjo, naiara y álvaro mayo se han despedido de zaragoza cantando una jota en la estación delicias #OTDirecto27E #OTDirecto #OTFirmas pic.twitter.com/D6J4tezi9Q — C H A R L Y 🥑 (@charlyplanas) January 27, 2024

La jota llegó incluso a plató, donde hasta en dos ocasiones Naiara y Juanto entonaron 'Pulida magallonera', recibida con aplausos por el público.

Juanjo y Naiara, dos de las mejores voces

Los zaragozanos han destacado en el concurso por ser los únicos que nunca fueron nominados por el jurado. La trayectoria musical de Naiara y Juanjo en el programa ha sido intachable y tanto el jurado como los profesores han subrayado tanto la calidad de sus voces, su afinación y su fuerza. Entre las actuaciones más celebradas de Naiara está su versión de 'Tómame o déjame' (gala 3) o 'La gata bajo la lluvia' (gala 8).

Juanjo, por su parte, encandiló a todos en la primera gala del concurso cantando 'A tu vera' junto a su compañera Salma. Y logró emocionar a todos en la penúltima gala interpretando una versión de 'El patio' del también 'extriunfito' Pablo López.

Además, ambos zaragozanos cantaron juntos en la gala 9 'La cigarra', una difícil canción mexicana que ambos bautizaron como una 'mejijota' y en la que demostraron una vez más la buena química que han tenido entre ellos desde los primeros 'casting' y la potencia de sus voces.

El amor de Juanjo y Martin, los "agapornis" de Naiara

Desde Chenoa y Bisbal, de todas las ediciones de 'Operación Triunfo' han salido parejas. La convivencia durante tres meses se nota y este año no ha sido la excepción. Aunque no ha sido la única, una pareja ha destacado por encima del resto. Sobre todo porque no se han escondido, como en otras ocasiones. Los seguidores del programa han podido ver, casi en directo, cómo Juanjo y Martin se han enamorado ante las cámaras. Y, aunque en un primer momento intentaban ocultar su relación para centrarse en su objetivo artístico en el programa, pronto les resultó imposible.

Desde que el la gala 4 les tocara interpretar a dúo la romántica canción 'God only knows', su relación se ha ido fortaleciendo día a día. Incluso llegaron a compartir mesa el pasado sábado con los padres de ambos, cuando entraron los familiares de todos los concursantes y hubo invitaciones mutuas a Getxo y Magallón, localidades originarias de ambos.

Este lunes, durante la gala, tanto Juanjo como Martin reconocieron lo bonita que ha sido su relación dentro del concurso, en el que se han mostrado "como son", algo celebrado por la audiencia.Sus compañeros de academia han vivido su relación, primero en secreto y luego entre bromas. Naiara les apodó los "agapornis", tomando como referencia a estos pájaros conocidos comunmente como inseparables.

martin: nunca antes había pensado con la persona de la que estoy enamorado y fue un momento que recordare para siempre#OTGalaFinal pic.twitter.com/Z1KcaSF3EX — lu (@enchatedft) February 19, 2024

Naiara, la "chonija" de Torrero

Naiara ha ganado porque ha sido la concursante más completa y no ha fallado en ninguna gala, pero también ha sabido ganarse la simpatía del público con su carácter dicharachero y su buen humor. Trabajadora incansable, se ha enfrentado sin quejarse a cada reto que se le ha puesto por delante sin perder sus raíces "de barrio" (Torrero), como ella misma ha destacado. Durante la firma de discos en Zaragoza se autodefinió como "chonija: medio choni medio pija".

hoy más que nunca españa es chonija #OTGalaFinal pic.twitter.com/c5usrNKcDt — louuu loves juantin🦜 (@louuu_styles28) February 19, 2024

Durante los últimos tres meses ha hecho viral varias frases dentro de la academia, entre las más destacadas está su ya famoso "acelera, maña", que ha llegado a meter en alguna canción y con el que celebró el triunfo este lunes. Su pasión por los coches (el suyo en particular) hizo que desde el programa 'OT al día' le regalaran un vehículo con el que recorrió la academia y ha dado mucho juego entre sus compañeros en las últimas semanas. Fue su segundo premio como 'Nómada favorita' de esta edición. La única concursante de este año elegida por el público hasta en tres ocasiones. En la primera pudo disfrutar como premio de un concierto de Morat junto a Salma y en la última, su título permitió hacer realidad algo con lo que habían soñado todos los concursantes dentro de la academia: cenar pizza.