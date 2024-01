Juanjo y Naiara de OT cantan el himno del Real Zaragoza para celebrar su visita a casa

"A ganar, a ganar, el Zaragoza va a ganar". Con esta frase a pleno pulmón reivindicaron Juanjo y Naiara, los concursantes aragoneses de 'Operación Triunfo' su orgullo patrio al confirmarse que serán ellos, junto a Álvaro Mayo, los que firmen discos en la capital aragonesa el próximo sábado.

El de Magallón y la de Pinseque celebraron con entusiasmo su próxima visita a Zaragoza y no dudaron en entonar, de principio a fin el himno del Real Zaragoza, algo de lo que se ha hecho eco el club blanquillo a través de sus redes sociales. "Ya sabéis quienes son los mejores. Grandes Juanjo y Naiara", ha escrito la cuenta oficial del equipo en X (antiguo Twitter) compartiendo un vídeo del momento.

Los dos concursantes no pierden nunca la oportunidad de ensalzar el nombre de Aragón. Incluso han soñado con la idea de ser pregoneros de las Fiestas del Pilar. Cuentan con dos de las mejores voces de la edición de este año y lo demuestran, no solo en cada gala semanal en las que aún no han sido nominados, sino también entre las paredes de la academia, donde no se cansan de cantar jotas e incluso de enseñárselas a sus compañeros.

Este martes decidieron inventarse una para cantarla con el sevillano Álvaro Mayo, con quien se desplazarán el sábado a Zaragoza.

En más de una ocasión hemos escuchado a sus compañeros entonar jotas como 'La palomica' o 'Pulida magallonera'. Sorprenden los gorgoritos con acento uruguayo, como los de Lucas; o británico, como los de Chiara.

Esta semana, sin embargo, los zaragozanos deben centrarse más en el folclore mexicano. Ambos tendrán que defender juntos la canción 'La cigarra' en la gala 9, que se celebrará el próximo lunes. El esperado dúo maño llega en la recta final del concurso con una canción que ellos mismos han calificado de "mejimaña" o "mejijota".