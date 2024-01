Juanjo y Naiara de Operación Triunfo tienen un mensaje para Natalia Chueca y todo Zaragoza 

Juanjo y Naiara son maños y amantes de la tradición aragonesa y así lo han dejado claro en esta edición de Operación Triunfo 2023-2024. Llevan el nombre de Aragón por bandera en el programa de Televisión y se han atrevido, incluso, a mandarle un mensaje a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "Amamos a Aragón, a la jota, amamos Zaragoza y residimos en ella", así ha terminado este mensaje a la alcaldesa de la ciudad.

Su pasión por la cultura aragonesa no pasa desapercibida y ya son muchos los que quieren que sean protagonistas no solo en el programa de Amazon Prime, sino también en Zaragoza. Y, así lo han demostrado estos fans de Juanjo y Naiara en redes sociales, donde han rescatado el mensaje que los 'triunfitos' le han dejado a Natalia Chueca.

"Queremos hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Zaragoza, en especial a Natalia Chueca, la alcaldesa. Queremos dar el mejor Pregón de las Fiestas del Pilar que se ha hecho en la historia de Zaragoza, porque no hay mejor representación maña que Juanjo y Naiara. Amamos a Aragón, a la jota, amamos Zaragoza y residimos en ella. Lo vamos a hacer con todo nuestro amor y cariño", han apuntado los concursantes de OT.

porfavor @ChuecaNatalia @zaragoza_es @heraldoes los concursantes de OT2023 NAIARA y JUANJO piden poder ser pregoneros de las #fiestasdelpilar2024 !!! sería fantástico #OTDirecto12E pic.twitter.com/dVHg7rGcNF — shara | ot era SALVAR CHIARA (@onlyinbetween) January 12, 2024

"Natalia, esperamos la llamada", así ha terminado Juanjo, el concursante de Zaragoza de OT, el mensaje lanzado a Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, para ser pregonero junto a Naiara de OT en las Fiestas del Pilar de 2024.

No es la primera vez que lo piden, ya que Naiara ya lo pidió en su 'Wish list OT 2023' donde exponía sus deseos para este 2024. "Que Juanjo y yo demos el pregón en las Fiestas del Pilar de 2024", así lo manifestó Naiara, junto al joven de Magallón, en su vídeo de 'Wish list OT'. Algo que ya conquistó el corazón de sus seguidores maños y mañas.