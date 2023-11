Así fue la emocionante jota que cantaron los aragoneses en la gala de OT 2023

La gala 1 de Operación Triunfo 2023 se emitió este lunes 27 de noviembre en Amazon Prime Video y los aragoneses, Juanjo Bona y Naiara destacaron por sus interpretaciones en el escenario y cruzaron la pasarela, evitando ser los primeros nominados del programa. Además, los dos concursantes se arrancaron a interpretar en directo la jota 'La magallonera' de forma espontánea, como ya habían hecho con 'La Palomica' en la Academia, y desataron la emoción entre el público y algunos jurados como Manu Guix y la mirada atenta de Noemí Galera.

A pesar de que los aplausos interrumpieron el final de la jota, Juanjo consiguió que el público escuchase el emocionante final, demandando la atención para terminar con una gran ovación.

🎶​ Esta es la emocionante jota que cantaron Juanjo y Naiara en la #OTGala1 👏🏻​ ¡Viva la jota y viva Aragón!



🔗​https://t.co/vgrsZs1sOhpic.twitter.com/L2EakR3oJq — Heraldo de Aragón (@heraldoes) November 28, 2023

Letra de la jota 'La magallonera'

'La magallonera' es una de las jotas más queridas y valoradas por los aragoneses y se refiere a una mujer de Magallón, el pueblo de Juanjo Bona y habla también del Santocristo, patrón de la localidad. En realidad, no es una jota pura, sino una olivera que recogió Ángel Mingote en su ‘Cancionero musical de la provincia de Zaragoza’, publicado en 1950. La olivera era una canción que se cantaba durante la recogida de la aceituna. 'La Magallonera' la popularizó Imperio Argentina en 'Nobleza Baturra'.

Pulida magallonera,

anda y dile al Santocristo,

​Pulida magallonera,

​que cuando me llame al cielo,

​que me cante la olivera,

​que me cante la olivera

​anda y dile al Santocristo.

Orgullo aragonés de Jorge Pueyo en redes sociales

Las redes se llenaron de aplausos virtuales y palabras de agradecimiento por la puesta en valor de la jota en un programa de televisión nacional, como Operación Triunfo. El diputado aragonés, Jorge Pueyo, diputado en la XV Legislatura por Sumar en el Congreso de los Diputados, mostró en la red social Twitter (X) su admiración por los dos participantes en el 'talent show' asegurando que son "el orgullo de Magallón y el de Aragón".

Naiara y Juanjo son el orgullo de Magallón y de Aragón#OT2023 #OTGala1 pic.twitter.com/nNtoPUUcYq — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) November 27, 2023

En el hilo de la red social, Pueyo explicó a sus seguidores el significado de pulida: "una palabra en aragonés que en castellano significa bonita/Guapa (...) destacando que "nuestro patrimonio también son nuestras lenguas".

Los nominados de la Gala 1 de OT

Martin, Paul, Ruslana y Juanjo fueron los primeros cuatro concursantes en cruzar la pasarela. El joven de Magallón consiguió que Cris Regatero elogiase su interpretación a dúo con Salma que interpretaron 'A tu vera'. "La actuación de ti y de tu compañera ha sido la más emocionante de todas", aseguró la miembro del jurado.

Por su parte, Naiara también consiguió el pase a la Gala 2 y se convirtió en una de las favoritas de la gala. Así, los dos aragoneses evitan la nominación que recayó en Suzane y Lucas.