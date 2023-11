Los dos aragoneses de Operación Triunfo cantan 'Palomica, Palomica'

En la última edición de Operación Triunfo, dos concursantes aragoneses, Juanjo Bona y Naiara, sorprendieron al público al interpretar la tradicional jota aragonesa 'Palomica, Palomica'. La improvisada actuación, que rescató una pieza clásica del repertorio jotero, dejó boquiabiertos a los aragoneses en las redes sociales.

La canción, cuya letra original la interpretó el jotero y estudioso de la Jota aragonesa, José Iranzo, dice "No levantes tanto el vuelo, palomica, palomica; no levantes tanto el vuelo; porque te saldrás de España y no sabrás volver luego". Juanjo y Naiara, ambos con raíces aragonesas, lograron darle nueva vida a esta pieza con su emotiva interpretación.

Naiara, de 26 años y natural de Zaragoza, superó la fase previa del concurso con su actuación de 'Me muero', recibiendo elogios por su voz, su look y su carisma. En sus propias palabras, considera que "Operación Triunfo es una oportunidad única para formarse en canto, baile y escenografía". Por otro lado, Juanjo Bona, de 19 años y oriundo de Magallón, se destacó en su primera actuación con la canción de Queen 'Crazy Little Thing Called Love', siendo seleccionado por unanimidad como "participante de pleno derecho" por el jurado.

Juanjo, quien ya se había destacado como ganador en el concurso 'Jotalent' de la televisión autonómica, es estudiante de Ingeniería Naval y Oceánica y se define como "jotero desde la cuna". Su pasión por la jota es evidente, y su actuación con Naiara demostró la fusión perfecta de tradición y juventud en el escenario de Operación Triunfo.

El dúo jotero inesperado de Juanjo y Naiara ha dejado a todos con ganas de más. La inclusión de la jota en un concurso de esta magnitud demuestra la diversidad musical que pueden alcanzar los concursantes Operación Triunfo. Nunca se habían juntado dos aragoneses con esta química que lleven las raíces de su tierra hasta los escenarios más mirados por la audiencia.